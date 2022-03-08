نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي أسلحة لعبة فري فاير free fire الجديدة بعد التحديث الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوي أسلحة لعبة فري فاير free fire الجديدة بعد التحديث الجديد للعبة، حيث تعد هذه اللعبة من الألعاب ألأكشن وألعاب الفيديو التي يتنافس فيها 50 لاعب علي عمليات قتال الحروب، فيما تعد هذه اللعبة من الألعاب التي تتمكن تحميلها علي جهازك الكمبيوتر واللعب عليها بسهولة أضافه علي ذلك سهولة تحميل اللعبة علي جهازك المحمول من متجر Google play أو من خلال Apple store، فهي تعد من الألعاب التي تكون دائما في موضع المنافسة مع لعبة ببجي فالتشابه بينهم كبير.

اقوي أسلحة لعبة فري فاير free fire الجديدة

في هذا الجدول التالي سنقدم لكم ابرز 10 أسلحة في لعبة فري فاير كما نقدم لكم اسفل هذا الجدول قوة كل سلاح من تلك الأسلحة:



سلاح البندقية AWM سلاح AK سلاح SCAR سلاح GROZA أسلحة AN94 بندقية FAMAS بندقية SKS سلاح M41A1 المدفع الرشاش M249 أسلحة M60

هذه الأسلحة السابقة هي اهم أسلحة لعبة فري فاير ولكن لكل سلاح فيهم مهمه يجب عليك التعرف عليها كي تتمكن من قيادة اللعب والفوز بهذه اللعبة الرائعة، حيث أن الفائز الوحيد في اللعبة هو شخص واحد يكون قادر علي قتل 49 لاعب باستخدامه للأدوات التي تساعده علي ذلك، ولكن قد يبحث الكثيرون عن الألية الذين يتمكنون من خلالها الوصول إلي الأسلحة التي تزيد من قوتهم في اللعب، ولربما اهم طرق الحصول علي الأسلحة هي موقع shop2game عبر هذا الموقع free fire تتمكن بسهولة الحصول علي كل ما تريد من أسلحة وأدوات المعارك ولكن كن علي دراية بأهمية كل سلاح من خلال الفقرة التالية.

أهمية كل سلاح من أسلحة free fire

سلاح GROZA: تتمثل أهمية هذا السلاح في عمليات المواجهة قريبة المدي ومتوسطة المدي، تزيد دقة التصويب فيها عن 99% وتحمل هذا السلاح 30 رصاصة.



أسلحة FAMAS: يتميز هذا السلاح عن غيرة انك مع كل ضغطة علي الزناد يتم أطلاق 3 رصاصات مرة واحدة، وأنها من الرصاصات القوية المميتة في الحال، تصل دقة التصويب في هذا السلاح 95%.

المدفع الرشاش M249: يحتوي هذا المدفع علي 100 رصاصة ويتميز بسرعة إطلاق النار كما يستخدم على المدي القريب والبعيد أيضا ولكن دقة التصويب فيه لا تزيد عن 75%.

بندقية SKS: تستخدم للمسافة الطويلة لا تحتوي علي اكثر من 10 رصاصات ولكن دقتها في التصويب 20%.

تحديث لعبة فري فاير 2022

أصبح التحديث الجديد للعبة فري فاير واحد من أهم التحديثات التي يبحث عنها الكثيرون من عشاق اللعبة نظراً لكونها من أبرز الألعاب الإلكترونية الحديثة التي بها إثارة غير منتهية، حيث أن هناك آليات جديدة تم إضافتها فى free fire 2022، مثل الجرافيك وخلفيات اللعبة والأسلحة النارية الجديدة، إذا يمكنكم الآن الدخول على رابط تحميل لعبة فري فاير والتنزيل من جوجل بلاي أو ابل ستور.

قبل الختام: نوجه السادة القرار أننا بصدد تحديث جديد خلال ساعات قليل سنقدم لكم مفاجأة عن اقوي أسلحة لعبة فري فاير free fire الجديدة فتابعونا وادا كنت ترغب في أي أمر ضعه في التعليقات اسفل المقال.