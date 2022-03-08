نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حماية حسابك في فري فاير من السرقة وخطوات الشحن free fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حماية حسابك في فري فاير من السرقة، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الشكاوى والاستفسارات حول سرقة حسابات بعض المستخدمين في لعبة free fire، الأمر الذي أزعج الكثيرون، برغم أننا قد قمنا مسبقاً بالتنبيه على كل القراء الأعزاء عبر سلسلة مقالتنا عن فري فاير في موقعكم ثقفني بعدم وضع أية بيانات شخصية في عمليات الحصول على جواهر فري فاير free fire المجانية، ولكن هنا سنوضح لكم عبر الفقرات المتتالية بعض من الآليات والضوابط الجديدة التي تجعلك أمن مطلقاً في شحن جواهر فري فاير، في البداية سنوضح كيفية حماية حسابك من السرقة والنصب والية ضمان حسابك من الهكر والسرقة.

كيفية حماية حسابك في فري فاير من السرقة

يلجأ بعض المخترقون إلي بعض الحيل الذكية للحصول علي اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، والتي بلا شك يستخدمهم لأعراض غير نبيله، مثل عمليات الاحتيال والنصب وكذلك إرسال الجواهر إلي حساباتهم الشخصية، حيث ارتفعت شكوي من يعلب هذه اللعبة في نهاية العام الماضي من سرقة حساباتهم عبر ID، حيث تعد طرق استرجاع حسابك من جديد أمر شاق وطويل يحتاج بذل مجهود كبير.

حيث تعد أكثر الطرق التي يستخدمها الكثيرون من معدومي الضمير في سرقة حسابات اللاعبين هي (الوسائط الاجتماعية) الكل يعلم أن لكل للاعب حساب مسجل في موقع التواصل الاجتماعي توتير أو فيس بوك أو كلاهما، من خلال سرقة حساب في (الوسائط الاجتماعية) الخاص بك يتمكن المخترقين الدخول إلي حسابك في لعبة فري فاير.

ضمان حماية حسابك من السرقة

هناك العديد من طرق النصب والاحتيال التي يقوم بها المحتالين، نذكركم فقط بأشهر الطرق التي يستخدمها المحتالين، في بداية الأمر يلجأ بعض المخترقون من إرسال إليك روابط تطلب منك التسجيل في حساب الفيس بوك أو توتير، حيث أن هذه الملفات مزيفة يتمكن من خلالها المحتال أن يتطلع علي حساب في الفيسبوك ومنه يتمكن من سرقة حسابك في فري فاير.



الطريقة الأخري التي يلجأ إليها المحتالين هي تحميل لعبة فري فاير مهكرة، حيث انتشر في الآونة الأخيرة تحميل لعبة فري فاير مهكرة، حيث أن هذه الطريقة التي يظن البعض أنها طريقة أمنه للحصول على جواهر فري فاير ننبهم أنها من أخطر الطرق التي يؤدي إلي سرقة حسابك في اللعبة بطريقة مباشرة، ولكي تتمكن من شحن جواهر فري فاير دون التعرض للحظر أو الخطر يمكنك اتباع اربع طرق للشحن فري فاير.

تتعدد الطرق المخصصة لعملية شحن فري فاير ولكن ليس بالأمان إتباع الكثير من هذه الطرق فأصبح طرق النصب متوفرة لدي أكثر من طريقة، لهذا يجب على الجميع بتوخي الحذر جيدا وإتباع طرق الأمان في الشحن فلكي تشحن بأمان ننصحك بزيارة هذا الموقع الإلكتروني oonoo والذي يعد اضمن مواقع الشحن لفري فاير والألعاب النارية الأخري.

تحميل لعبة فري فاير 2022

تحميل لعبة فري فاير بالطريقة الجديدة الصحيحة يتطلب منكم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للعبة او الدخول على أحد التطبيقات الإلكترونية التي توفر الألعاب بشكل مجاني مثل جوجل بلاي أو من خلال ابل ستور ومن ثم البحث عن رابط تحميل اللعبة، كما أن هناك طريقة سهلة ومميزة لتحميل جميع الألعاب الإلكترونية مجاناً عبر تحويل متجر جوجل بلاي العربي إلي امريكي من خلال الرابط التالي (تحويل جوجل بلاي إلي امريكي).

لذا نؤكد علي أبناءنا وأخواتنا ممن يلعبون هذه اللعبة gerana free fire أخذ الحذر جيدا في عملية شحن جواهر فري فاير، كما يمكنك الان تسجيل تعليقك أسفل المقال لنساعدك اكثر في شحن الجواهر وضمان حماية حسابك في فري فاير من السرقة.