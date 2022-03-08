عاجل- تصريح جديد من الصحة العالمية على خلفية الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأضافت منظمة الصحة العالمية، فى مؤتمر صحفى نقلته فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أننا لدينا 16 دليلا موثقا حول استهداف المنشآت الطبية فى أوكرانيا. وأشارت إلى أننا نعمل على تلبية احتياجات اللاجئين من اللقاحات والأدوية الضرورية، ونسعى إلى تزويد اللاجئين بالدعم العاجل وبالتنسيق مع كل الأطراف المعنية.

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