عاجل- عبر الصليب الأحمر.. إجراء جديد من روسيا بشأن الهدنة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى إيرينا فيريشوك - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء- إن "وزارة الدفاع الروسية وافقت على الممر فى رسالة بعثتها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
ويمتد ممر الإجلاء من سومى عبر "هولوبيفكا" و"لوكفيتسيا" إلى بولتافا (شمال شرق أوكرانيا)، وهى مدينة فى وسط أوكرانيا، وسيفتح من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى وحتى التاسعة مساء.
وأضافت فيريشوك أنه يجب إزالة جميع العوائق على طول الطريق بالكامل، مشيرة إلى أنه لم يتم الاتفاق على طرق أخرى.
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