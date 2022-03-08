دونيتسك: القوميون الأوكرانيون يمنعون خروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا

جدة - نرمين السيد - قالت مصادر مسؤولة فى قوات دونيتسك الشعبية، إن المسلحين القوميين الأوكرانيين يمنعون المدنيين من الخروج من ماريوبول وفولنوفاخا، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "روسيا اليوم"، منذ قليل.





وبحسب الشبكة، قال ممثل قوات دونيتسك، إن "المسلحين يواصلون منع خروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا. ونحن نسجل باستمرار استفزازات نارية. وحاليا وبسبب أفعال المسلحين القوميين، لا يستطيع السكان الخروج والمغادرة". وفى وقت سابق من اليوم، قال الممثل الرسمى لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إن القوات المسلحة الروسية أعلنت "نظام التهدئة" من الساعة 10.00 بتوقيت موسكو، وفتح ممرات إنسانية فى كييف وتشيرنيجوفا وسومى وخاركيف وماريوبول، لخروج المدنيين من هذه المناطق.

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