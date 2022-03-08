عاجل- معارك شرسة.. حرب شوارع فى ماريوبل وخاركيف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شهدت مدن ماريوبول وخاركيف وسومى الأوكرانية معارك شرسة بين القوات الروسية والأوكرانية، اليوم الثلاثاء، ما يأتى بالتزامن مع احتدام المعارك حول العاصمة كييف، حسبما أفاد مراسل قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الروسية دمرت 158 موقعًا عسكريًا فى أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى إسقاط طائرتين تابعتين لسلاح الجو الأوكرانى. ودخلت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إلى يومها الثالث عشر، وسط استمرار المفاوضات بين الطرفين، ومحاولات تهدئة ووقف لإطلاق النار لإجلاء المدنيين.

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