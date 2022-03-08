عاجل.. النيكل يسجل ارتفاعا قياسيا

جدة - نرمين السيد - وتداول المعدن الذى يستخدم فى صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ والبطاريات للسيارات الكهربائية - حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء- لفترة وجيزة بسعر 101 ألف و365 دولارا للطن قبل أن يتراجع إلى 82 ألفًا و195 دولارا.
وأضافت القناة أن روسيا تعد ثالث أكبر منتج للنيكل فى العالم وأكبر منتج لمنتجات النيكل الأولية مثل النيكل المكرر اللازم لبطاريات السيارات الكهربائية.
وتشهد أسعار المعادن ارتفاعات قياسية مع تفاقم الأزمة الأوكرانية وزيادة مخاطر الإمداد فى صناعة تواجه بالفعل نقصا حادا، وشهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا حادا، إذ جاوز سعر أونصة الذهب 2020 دولارا لأول مرة منذ أغسطس عام 2020.
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