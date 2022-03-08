عاجل- احتدام المعارك حول العاصمة الأوكرانية.. «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الروسية دمرت 158 موقعًا عسكريًا فى أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى إسقاط طائرتين تابعتين لسلاح الجو الأوكرانى.

ودخلت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إلى يومها الثالث عشر، وسط استمرار المفاوضات بين الطرفين، ومحاولات تهدئة ووقف لإطلاق النار لإجلاء المدنيين.