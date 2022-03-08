جدة - نرمين السيد - واستشهدت السفارة -حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء- بالتطبيق التعسفى للقوانين فى بيلاروسيا، وخطر الاعتقال، وحشد الجيش الروسى فى بيلاروسيا على طول الحدود مع أوكرانيا.
كما حذرت رعاياها الأمريكيين من السفر إلى روسيا، لافتة إلى إمكانية تعرضهم لمضايقات من قبل مسؤولى الأمن الحكوميين هناك، ومن محدودية قدرة السفارة على مساعدة المواطنين الأمريكيين فى روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا توجه رسالة عاجلة لرعاياها فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.