أمريكا توجه رسالة عاجلة لرعاياها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - واستشهدت السفارة -حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء- بالتطبيق التعسفى للقوانين فى بيلاروسيا، وخطر الاعتقال، وحشد الجيش الروسى فى بيلاروسيا على طول الحدود مع أوكرانيا.

كما حذرت رعاياها الأمريكيين من السفر إلى روسيا، لافتة إلى إمكانية تعرضهم لمضايقات من قبل مسؤولى الأمن الحكوميين هناك، ومن محدودية قدرة السفارة على مساعدة المواطنين الأمريكيين فى روسيا.