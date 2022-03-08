تمويل شخصي 250 ألف بلا كفيل وبلا تحويل للراتب وبأقل راتب شهري

متوفر الآن بالسعودية تمويل شخصي سريع يبدأ من 5000 ريال سعودي كحد أدنى كما ربما يصل إلى 250 ألف ريال سعودي كحد أقصى ويتميز هذا التمويل أيضاً بأنه لا يشترط وجود كفيل عند الحصول على الموافقة المبدئية كما أنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل ويتميز أيضاً هذا التمويل بالعديد من المزايا الأخرى وهو ما سوف نتحدث عنه من خلال مقالنا بموقع ثقفني.

تمويل شخصي 250 ألف بلا كفيل وبلا تحويل الراتب لدى مرابحة مرنة

تقدم شركة مرابحة مرنة بالسعودية منتجات تمويلية متنوعة للأفراد وأيضاً بأسعار تنافسية فتقدم تمويل شخصي سريع حيث يستطيع المتقدم من الحصول على مبلغ تمويل يبدأ من 5000 ريال سعودي وربما يصل إلى 250000 ريال سعودي كحد أقصى ويتميز هذا التمويل لدى شركة مرابحة مرنة بالآتي

يتميز التمويل الشخصي لدى مرابحة مرنة بأنه لا يتعارض مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي من مرابحة مرنة بالسعودية بأنه متاح دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

كما يتميز أيضاً بأن العميل المتقدم يستطيع سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 60 شهر.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي من مرابحة من بأن لا يحتاج إلى كفيل عند الحصول على الموافقة المبدئية.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة بالسعودية

التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة بالسعودية متاح بالتقسيط الميسر على 60 شهر ولكن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها لدى العميل المتقدم من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي