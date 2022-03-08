نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 250 ألف بلا كفيل وبلا تحويل للراتب وبأقل راتب شهري في المقال التالي
متوفر الآن بالسعودية تمويل شخصي سريع يبدأ من 5000 ريال سعودي كحد أدنى كما ربما يصل إلى 250 ألف ريال سعودي كحد أقصى ويتميز هذا التمويل أيضاً بأنه لا يشترط وجود كفيل عند الحصول على الموافقة المبدئية كما أنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل ويتميز أيضاً هذا التمويل بالعديد من المزايا الأخرى وهو ما سوف نتحدث عنه من خلال مقالنا بموقع ثقفني.
تمويل شخصي 250 ألف بلا كفيل وبلا تحويل الراتب لدى مرابحة مرنة
تقدم شركة مرابحة مرنة بالسعودية منتجات تمويلية متنوعة للأفراد وأيضاً بأسعار تنافسية فتقدم تمويل شخصي سريع حيث يستطيع المتقدم من الحصول على مبلغ تمويل يبدأ من 5000 ريال سعودي وربما يصل إلى 250000 ريال سعودي كحد أقصى ويتميز هذا التمويل لدى شركة مرابحة مرنة بالآتي
- يتميز التمويل الشخصي لدى مرابحة مرنة بأنه لا يتعارض مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يتميز التمويل الشخصي من مرابحة مرنة بالسعودية بأنه متاح دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.
- كما يتميز أيضاً بأن العميل المتقدم يستطيع سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 60 شهر.
- يتميز أيضاً التمويل الشخصي من مرابحة من بأن لا يحتاج إلى كفيل عند الحصول على الموافقة المبدئية.
شروط التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة بالسعودية
التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة بالسعودية متاح بالتقسيط الميسر على 60 شهر ولكن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها لدى العميل المتقدم من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي
- يشترط أن يكون المتقدم بالقطاع الحكومي يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي.
- كما يشترط أن يكون المتقدم بالقطاع الخاص يحصل على دخل شهري لا يقل عن 6000 ريال سعودي.
- يشترط أيضاً أن يكون المتقدم بالقطاع الحكومي قضى فترة عمل لا تقل عن شهر واحد.
- كما أيضاً يشترط أن يكون المتقدم بالقطاع الخاص قضى فترة عمل لا تقل عن 12 شهر.
- كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام وقت طلب التمويل من شركة مرابحة مرنة.