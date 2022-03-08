عاجل- دعم مالى جديد لـ أوكرانيا من البنك الدولى

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء (يونيان) الأوكرانية عن البنك، قوله فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن الحزمة تشمل 350 مليون دولار استكمالا لقرض سابق قدمه البنك، إضافة لنحو 139 مليون دولار من خلال ضمانات من هولندا والسويد.

وتشمل الحزمة أيضا 134 مليون دولار من المنح المقدمة من بريطانيا والدانمارك ولاتفيا وليتوانيا وأيسلندا، فضلا عن تمويل مواز قيمته 100 مليون دولار من اليابان.

وأوضح البنك أن الدعم السريع سيساعد الحكومة على توفير الخدمات الحيوية للمواطنين الأوكرانيين، وعلى وجه الخصوص، دفع رواتب العاملين فى المستشفيات، والمعاشات لكبار السن، والمزايا الاجتماعية للشرائح الضعيفة من السكان.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولى يعد حزمة مساعدات أخرى بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا، ينبغى تقديمها خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة لدعم إضافى للدول المجاورة التى تستضيف لاجئين أوكرانيين.