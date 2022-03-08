عاجل- ارتفاع عدد ضحايا فيضانات أستراليا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "فرانس برس"، لفتت الشرطة إلى أنه يشتبه فى أن جثتى الرجل والمرأة اللتين عثر عليهما، تعودان لأم وابنها.
فيما طلبت السلطات الأسترالية من عشرات الآلاف من سكان سيدنى إخلاء منازلهم بسبب العواصف الشديدة والفيضانات المفاجئة التى غمرت مساحات شاسعة من المدينة.
وحذر مكتب الأرصاد الجوية الوطنى من أن الـ"48 ساعة القادمة" ستكون صعبة فى سيدنى، حيث يخضع 60 ألف شخص لأوامر الإخلاء والتحذيرات فى جميع المناطق المتضررة، وفقا لخدمات الطوارئ.
وتسببت الأمطار الغزيرة على سيدنى فى إغراق الجسور والمنازل، وجرف السيارات، إضافة إلى انهيار سقف أحد المتاجر.
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