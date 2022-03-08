عاجل- عقوبات يابانية جديدة على روسيا وبيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة خارجية اليابان، اليوم الثلاثاء، حزمة جديدة إضافية من العقوبات ضد روسيا وبيلاروسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وحسبما جاء فى بيان للخارجية اليابانية، تم فرض عقوبات جديدة على 20 مواطنًا روسيًا و12 بيلاروسيًا، ومؤسستين روسيتين و12 منظمة بيلاروسية، إضافة إلى فرض حظر على التصدير لوزارة الدفاع فى بيلاروس، بما فى ذلك القوات المسلحة، وكذلك المنظمات المشاركة فى أنشطة الاستخبارات بالبلدين.

كما فرضت اليابان حظرًا على تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا فى إطار الحزمة الجديدة من العقوبات.

ووفقًا للبيان، طالت العقوبات الجديدة الناطق باسم الكرملين دميترى بيسكوف، و3 نواب لرئيس الإدارة الرئاسية، هم أليكسى جروموف، ودميترى كوزاك، وسيرجى كيرينكو، ورئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، ورجال الأعمال بوريس روتنبرج، وأليشر عثمانوف، والصحفى فلاديمير سولوفيوف وآخرين.

كما طالت عقوبات شخصية كل من: فيكتور وديمترى لوكاشينكو، والسكرتيرة الصحفية لرئيس بيلاروس ناتاليا إيسمونت، ووزير الشؤون الداخلية فى بيلاروس إيفان كوبراكوف، وآخرين.