وحسبما جاء فى بيان للخارجية اليابانية، تم فرض عقوبات جديدة على 20 مواطنًا روسيًا و12 بيلاروسيًا، ومؤسستين روسيتين و12 منظمة بيلاروسية، إضافة إلى فرض حظر على التصدير لوزارة الدفاع فى بيلاروس، بما فى ذلك القوات المسلحة، وكذلك المنظمات المشاركة فى أنشطة الاستخبارات بالبلدين.
كما فرضت اليابان حظرًا على تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا فى إطار الحزمة الجديدة من العقوبات.
ووفقًا للبيان، طالت العقوبات الجديدة الناطق باسم الكرملين دميترى بيسكوف، و3 نواب لرئيس الإدارة الرئاسية، هم أليكسى جروموف، ودميترى كوزاك، وسيرجى كيرينكو، ورئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، ورجال الأعمال بوريس روتنبرج، وأليشر عثمانوف، والصحفى فلاديمير سولوفيوف وآخرين.
كما طالت عقوبات شخصية كل من: فيكتور وديمترى لوكاشينكو، والسكرتيرة الصحفية لرئيس بيلاروس ناتاليا إيسمونت، ووزير الشؤون الداخلية فى بيلاروس إيفان كوبراكوف، وآخرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- عقوبات يابانية جديدة على روسيا وبيلاروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.