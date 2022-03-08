رئاسة شؤون الحرمين: حريصون على تطبيق أعلى معايير لجودة الخدمات

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبد العزيز الحميدى، الحرص على تطبيق أعلى معايير تجويد الخدمات، من خلال جاهزيتها لاستقبال قاصدى وقاصدات المسجد الحرام، وفق الخطط المعتمدة وتكثيف الجهود لخدمة قاصدى المسجد الحرام.





وذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى -فى بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم توفير العديد من المترجمين داخل المسجد الحرام، وذلك بعد رفع الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام. وأشار الحميدى وفقا لوكالة الأنباء السعودية إلى أن وكالة اللغات والترجمة تقوم بتكثيف الجولات الميدانية الدورية لتجويد الخدمة المقدمة بالشكل الأمثل وتوزيع المترجمين الميدانيين داخل أروقة المسجد الحرام حسب الخطة المعتمدة، وبما يتلاءم مع الاحتياج الميدانى للمترجمين، ولإيصال رسالة الحرمين لزوار بيت الله الحرام والمسلمين حول العالم. ولفت إلى أن وكالة اللغات والترجمة تعمد إلى تفعيل دور التقنية لإيصال هذه الرسالة باستخدام أحدث آليات البث الإذاعى المباشر على مدار 24 ساعة، وبعشر لغات عالمية معتمدة، وذلك عبر منصة منارة الحرمين.

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