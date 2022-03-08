نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط كيا بيجاس 2022 القوية المتينة في السعودية بـ300 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارة كيا بيجاس Kia Pegas 2022 بمثابة قبلة الحياة التي تلقاها سوق سيارات السيدان في السعودية خاصة لأصحاب الميزانية المحدودة الذين يبحثون عن سيارة جديدة بمواصفات قياسية وكفاءة في استهلاك الوقود مع سعر في متناول اليد. وتمثل بيجاس إرث عريق في تاريخ صناعة السيارات الكورية التي تجمع بين توافر قطع غيار كيا بسعر معقول وفي نفس الوقت لا تحتاج إلى المزيد من المال لصيانتها سواء الصيانة الدورية عند وكيل كيا في السعودية أو في الصناعيات والوكالات المنتشرة بالمملكة.

كيا بيجاس تحل المعادلة الصعبة

وبالرغم من تراجع الإقبال على سيارات السيدان بشكل كبير على مستوى العالم (15 -25 من إجمالي مبيعات السيارات في العالم ). وفي الوقت الذي بدأت فيه الكثير من شركات السيارات التخلي عن سيارات السيدان مقابل سيارات الكروس أوفر والدفع الرباعي فاجأت كيا العالم بتقديم سيارتها الجديد بيجاس 2022 التي تجمع بين السعر المعقول والمزايا المطلوبة في السيارة. من جهة أخرى نجد أن هوندا أكورد أصبحت الآن من الطراز الأول ، فيما تطارد هيونداي وفولكسفاجن سيارات إلنترا وجيتا على التوالي في سوق السيارات المحلية.

مواصفات كيا بيجاس GL 2022

طرحت كيا في السعودية سيارة بيجاس 2022 في أكثر من طراز منها طراز GL والذي يأتي مع محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.4 لتر وهو محرك صغير إلى حد ما رغم أنه مزود بـ 16 صماماً وبقوة حصانية تصل إلى 95 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 134 نيوتن في المتر. السيارة مزودة كذلك بشاشة معلومات و4 سماعات واتصال بلوتوث وواجهة بيانية USB النظام الصوتي.

عوامل السلامة والأمان

يتجاهل الكثير من مشتري السيارات عوامل السلامة والأمان رغم أهميتها حيث تأتي بيجاس 2022 مع وسائد هواء أمامية (SRS)

ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات. مع إمكانية تعديل حركة مقعد الراكب الأمامي ومقعد السائق بشكل يدوي.

سعر بيجاس 2022 في السعودية

يبدأ سعر بيجاس 2022 في السعودية عند 44 ألف ريال غير شامل الضريبة ويصل السعر إلى حوالي 50 ألف ريال شاملًا قيمة الضريبة المضافة بنسبة 15% من السعر الأصلي عند الشراء النقدي من وكيل كيا في السعودية أو عبر أحد شركات التمويل المرخصة.

عروض تقسيط بيجاس 2022

لأن سعرها بسيط بالتالي يمكن الحصول عليها ضمن أحد عروض تقسيط السيارات على 60 شهرًا مقابل 300 ريال أو 400 ريال شهريًا مع سداد المبلغ المتبقي على دفعتين في بداية التقسيط وفي نهايته. وعند التقسيط بـ300 ريال تصبح قيمة الأقساط 18 ألف ريال ويتبقى 32 ألف ريال توزع بين الدفعتين الأولى والأخيرة. وفي حالة التقسيط بـ500 ريال مثلا يصبح الأقساط 30 ألف ريال ويتبقى 20 ألف ريال تدفع في نهاية التمويل.