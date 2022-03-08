استعلم الأن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثالثة لشهر مارس وطريقة الاستعلام من sbis.hrsd وأهدافه

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثالثة يتم الاستعلام عنه من خلال الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية؛ حيث أن الوزارة قامت باستقبال طلبات الراغبين في الحصول على معاش الضمان المطور، وهذا على منصة الضمان الاجتماعي المطور وذلك على المنصة القديمة والجديدة معا إلى أن يتم ضمهم في شهر مايو المقبل حتى يتم صرف المرتبات القدامى والجدد عبر منصة الدعم، والحماية للأشخاص الذين استوفوا الشروط للضمان المطور لعام 1443.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

بعد الانتهاء من تقديم الطلبات للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور يقوم المسؤولين بدراسة الطلبات لكي يتم التأكد من أحقية صاحب الطلب للمعاش المقدم له، وعلى أن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للفئة التي تم الموافقة عليها من الشهر الذي يلي الموافقة مباشرة، كما أوضحت وزارة الموارد البشرية أن مواعيد الصرف القدامى والجدد معا، والآن تبدأ الوزارة خلال الأيام القادمة في صرف الدفعة الثالثة لمعاش الضمان الاجتماعي خلال شهر مارس الحالي؛ حيث قامت الوزارة بصرف الدفعة الأولى والثانية في شهر يناير وفبراير، والآن في انتظار الدفعة الثالثة خلال الأيام القادمة وقد حددت الوزارة ميعاد نزول المعاشات بحسابات المستحقين وهو أول أيام بالشهر الميلادي ويستعلم المستحق من خلال منصة الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن تحديث الضمان الاجتماعي بالسعودية

يتم تسجيل الدخول على الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية.

ثم يتم الضغط على تسجيل جديد من خلال الدخول على منصة الضمان الاجتماعي.

ويتم إدخال البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع مثل رقم الهوية ورقم الهاتف الشخصي وتاريخ الميلاد هجري وكلمة المرور.

بعد اكتمال تسليم بياناتك ويتم الوصول إلى 100٪.

يتم الضغط على تقديم الطلب.

أهداف النظام الاجتماعي المطور

النظام الاجتماعي المطور له أهداف يسعى من خلالها للوصول إلى مجتمع ذات مستوى معيشي متميز، ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

الوصول إلى كل محتاج لسهولة عن طريق البحث والتحري بدقة.

ومن ضمن أهدافها أن يصل المال الخاص بالزكاة إلى الأماكن والفئات المستحقة فعلا.

وقد حققت وزارة الموارد البشرية أن تم تحويل الشخص من مستهلك إلى منتج، وهذا بفضل المسؤولين الذين قاموا على تأهيلهم وتدريبهم.

وقد تم هذا بسبب رؤية الحكومة لعام 2030 التي أشارت إليها بإلغاء الدعم لبعض الخدمات، وهذا قد يؤثر سلبا على الفئات المتوسطة.

تعرف أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتطوير لنظام الضمان الاجتماعي بهدف الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا حتى تقوم المملكة العربية السعودية بالمساعدة الحقيقية لمواطنيها، ويتم وضع أموال الزكاة للأشخاص الذين يستحقون لهذا قامت بتطوير نظام الضمان الاجتماعي الجديد حتى ينهض بما تتبعه المملكة للرؤية المستقبلية لعام 2030.