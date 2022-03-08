نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن استعلام مبالغ الاستحقاق واسماء مستفيدي حساب المواطن من إيداع الدفعات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن استعلام ،أعلان مجلس الوزارة اعتماد سياسات برنامج حساب المواطن حيث شملت تفاصيل اسماء مستفيدي حساب المواطن وشروط الأهلية والاستحقاق كخطوة أولي لتفعيل أول برنامج الدعم عبر حساب المواطن الذي يهتم بتوزيع الدعم الحكومي للفئات المستحقة للدعم، وأودع اليوم حساب المواطن الدفعة الأولي من مستحقات المقبولين في حساب المواطن.

حساب المواطن استعلام

بدأ حساب المواطن اليوم إيداع مبالغ المستحقين في الدفعة الأولي بحد أدني 300 ريال سعودي، وقد صرح البرنامج عن نتيجة حساب المواطن مسبقاً بأن سيتم الصرف للمسجلون في الفترة من 9 نوفمبر وحتى 16 ديسمبر ضمن الدفعة الثانية، بحيث يكون أسماء مستفيدي حساب المواطن استعلام المسجلين من بعد تاريخ 16 ديسمبر ضمن الدفعة الثالثة من الاستحقاق.

وأوضح حساب المواطن استعلام من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج بـ توتير أن يمكن لمستفيدي حساب المواطن قيمة الاستحقاق من خلال الحاسبة التقديرية، وأشار حساب المواطن أن بعض المستفيدين قد وصلتهم رسائل الإيداع بالفعل حيث تتراوح الاستحقاقات ما بين 300 ريال إلى ما فوق الألف ريال سعودي،ومنتظر توضيح آلية الاستحقاق بالتفصيل.

كما أكد حساب المواطن على أن عدد المسجلين الذي يصرف لهم الحد الأدنى من الدعم نسبة قليلة بينما نسبة الحاصلين على الدعم الكامل أعلى نسبة من أسماء المقبولين في حساب المواطن.

تحديث: أودع حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر بالموعد المحدد للصرف ويمكنكم المتابعة من خلال الرقم الخاص بحساب المواطن المجاني وكذلك يمكنكم الاستعلام عن أسماء المقبولين في حساب المواطن من خلال موقع حساب المواطن الإلكتروني الرسمي.

تحديث: أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور صدور الأهلية لدورة الشهر الحالي نوفمبر 2018 للدورة الثانية عشر ويمكنكم الدخول عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط الموضح أعلاه واستعلام عن أسماء المقبولين وموعد الصرف.

لقد صدرت نتائج الأهلية للدورة 52 لشهر مارس 2022، ومن يرغب من التحقق من الأهلية يمكنكم الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، حيث يتبقى 4 أيام على الإيداعات الدفعات الجديدة من حساب المواطن الدفعة 52.

حالياً في إيداعات الدفعة 52 لمستفيدي البرنامج، حساب المواطن هو برنامج حكومي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطن السعودي ويدعم حساب المواطن العائلات ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط بالمملكة العربية السعودية، هو بدا في شهر ديسمبر 2017، من اجل تعويض المواطنين السعودين عن أي ضرر بسبب التوسعات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية.