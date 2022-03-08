عاجل- أسعار الغاز فى أوروبا تسجل ارتفاعا قياسيا

جدة - نرمين السيد - سجلت أسعار الغاز فى أوروبا ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، اليوم الثلاثاء، بما يصل إلى أكثر من 27%، حيث تجاوزت الأسعار 3200 دولار لكل ألف متر مكعب، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، منذ قليل.





وكان الاتحاد الأوروبى أعلن فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الاستقلال عن الغاز الروسى ممكن فى غضون سنوات. ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا واستخدام الغرب لسلاح العقوبات، يترقب الجميع وضع أسواق النفط والغاز الطبيعى، ويعكف الجميع على بناء السيناريوهات لكيفية التعامل مع هذه الأزمات المرتقبة، حيث تعتمد أوروبا على الطاقة الروسية لتغطية 40% من احتياجاتها.

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