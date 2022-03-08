عاجل- بدء سريان وقف إطلاق النار فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بأنه تم بدء سريان وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين من عدة مدن أوكرانية.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بأنه تم بدء سريان وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين من عدة مدن أوكرانية. وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، قد دعا فى وقت سابق لإنهاء الحرب فى أوكرانيا ووقف إطلاق النار بشكل فورى، بجانب العمل على إنشاء ممرات إنسانية.

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