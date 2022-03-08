شركات تكرير أسترالية تقاطع النفط الروسى

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، تلحق "فيفا" بمجموعة من الشركات التى تقيد أو تؤجل أو تنسحب من الأنشطة التجارية فى روسيا فى أعقاب موجة من العقوبات المفروضة على موسكو بعد العملية العسكرية فى أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم شركة "أمبول"، شركة التكرير الأخرى الوحيدة فى أستراليا، إن الشركة لم تشتر النفط الخام أو المنتجات الروسية منذ بدء الصراع.
وأعربت شركة "فيفا"، التى تعمل فى أستراليا تحت العلامة التجارية "شل"، عن أن الأحداث فى أوكرانيا "أفزعتها"، بينما استنكرت "أمبول" تصرفات روسيا، مؤكدة تأييدها للعقوبات الدولية عليها، وقالت إن "سلاسل توريد المنتجات فى أستراليا تعمل عادة أيضاً بدون أى منتجات نفطية روسية".
وقالت الشركتان إنهما تستوردان الخام من العديد من البلدان المختلفة، وإنهما ستكونان قادرتين على الحفاظ على الإمدادات لأن سوق طاقة النقل الأسترالى لا يعتمد بشدة على الخام الروسى.
وفى الوقت ذاته، اعترفت أمبول بأن الأحداث فى أوكرانيا والعقوبات الدولية الحالية تضغط على أسعار النفط العالمية، ما يؤثر بدوره على أسعار وقود التجزئة الأسترالية.
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