فرار أكثر من 291 ألف أوكراني إلى رومانيا منذ الهجوم الروسي

أظهرت بيانات من شرطة الحدود اليوم الثلاثاء أن 291081 أوكرانيا فروا إلى رومانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير شباط، من بينهم 29636 أمس الاثنين.

وما زال هناك ما يزيد قليلا عن 82 ألفا من هؤلاء الفارين في رومانيا، منهم نحو 30 ألف طفل.

وأقرت الحكومة الرومانية أمس الاثنين تشريعا يمكّن الأطفال الأوكرانيين من الالتحاق بالمدارس المحلية.

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وأعلنت منظمات إغاثية هولندية الإثنين أنّها نظّمت حملة تبرّعات وطنية لصالح أوكرانيا جمعت حتى اليوم أكثر من 106 ملايين يورو، مشيرة إلى أنّ هذا المبلغ سيذهب لمساعدة ضحايا الحرب في هذا البلد.

وقالت مجموعة المنظمات الإغاثية وعددها 11 في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إنّ “العدّاد أظهر 106.2 مليون يورو في نهاية يوم العمل الوطني هذا”.

وأضافت المجموعة التي تضمّ خصوصاً “الصليب الأحمر الهولندي” و”منظمة الأمم المتحد للطفولة (يونيسيف) في هولندا” أنّ باب التبرّعات الذي فُتح في الأول من آذار/مارس سيظلّ مفتوحاً.

وحذّر البيان من أنّه “بالنسبة لملايين الأوكرانيين، بمن فيهم 7.5 مليون طفل، فإنّ الوضع مقلق للغاية”.

وأضاف أنّ “الأموال التي يتمّ جمعها يمكن أن تزوّدهم بالمساعدات الطارئة المنقذة للحياة” مثل الرعاية الطبية والغذاء والمأوى والمساعدة النفسية.