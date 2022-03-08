أظهرت بيانات من شرطة الحدود اليوم الثلاثاء أن 291081 أوكرانيا فروا إلى رومانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير شباط، من بينهم 29636 أمس الاثنين.
وما زال هناك ما يزيد قليلا عن 82 ألفا من هؤلاء الفارين في رومانيا، منهم نحو 30 ألف طفل.
وأقرت الحكومة الرومانية أمس الاثنين تشريعا يمكّن الأطفال الأوكرانيين من الالتحاق بالمدارس المحلية.
شارك
وأعلنت منظمات إغاثية هولندية الإثنين أنّها نظّمت حملة تبرّعات وطنية لصالح أوكرانيا جمعت حتى اليوم أكثر من 106 ملايين يورو، مشيرة إلى أنّ هذا المبلغ سيذهب لمساعدة ضحايا الحرب في هذا البلد.
وقالت مجموعة المنظمات الإغاثية وعددها 11 في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إنّ “العدّاد أظهر 106.2 مليون يورو في نهاية يوم العمل الوطني هذا”.
وأضافت المجموعة التي تضمّ خصوصاً “الصليب الأحمر الهولندي” و”منظمة الأمم المتحد للطفولة (يونيسيف) في هولندا” أنّ باب التبرّعات الذي فُتح في الأول من آذار/مارس سيظلّ مفتوحاً.
وحذّر البيان من أنّه “بالنسبة لملايين الأوكرانيين، بمن فيهم 7.5 مليون طفل، فإنّ الوضع مقلق للغاية”.
وأضاف أنّ “الأموال التي يتمّ جمعها يمكن أن تزوّدهم بالمساعدات الطارئة المنقذة للحياة” مثل الرعاية الطبية والغذاء والمأوى والمساعدة النفسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرار أكثر من 291 ألف أوكراني إلى رومانيا منذ الهجوم الروسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.