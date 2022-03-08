ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت الساحل الشرقي لأستراليا، إلى 20 قتيلا، بعد العثور على جثتين في مياه الفيضانات في سيدني.
ولفتت الشرطة إلى أنه يشتبه في أن جثتي الرجل والمرأة اللتين عثر عليهما، تعودان لأم وابنها.
هذا، وطلبت السلطات من عشرات الآلاف من سكان سيدني إخلاء منازلهم بسبب العواصف الشديدة والفيضانات المفاجئة التي غمرت مساحات شاسعة من المدينة.
وحذر مكتب الأرصاد الجوية الوطني من "48 ساعة قادمة" لسيدني، حيث يخضع 60 ألف شخص لأوامر الإخلاء والتحذيرات في جميع المناطق المتضررة، وفقا لخدمات الطوارئ.
وأدى هطول الأمطار الغزيرة عبر سيدني إلى إغراق الجسور والمنازل، وجرف السيارات، وحتى انهيار سقف أحد المتاجر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في أستراليا إلى 20 قتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.