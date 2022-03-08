موظفو السفارة اليابانية يغادرون أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن جميع موظفى سفارتها فى أوكرانيا سينتقلون مؤقتًا خارج البلاد، فى ضوء تردى الأوضاع الأمنية مع احتدام الهجمات الروسية فى أوكرانيا.





وقالت وزارة الخارجية -فى بيان، نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية عبر موقعها الرسمي- إن المسؤولين الذين كانوا يعملون فى الأساس فى كييف سيغادرون من مكتب الاتصال اليابانى الذى أٌقيم فى مدينة لفيف بغرب أوكرانيا فى أقرب وقت.

وأضاف البيان أن "الوضع فى أوكرانيا أصبح أكثر توترا والخطر يتزايد بشكل كبير أيضا فى لفيف"، مع الإشارة إلى أن اليابان لن تغلق مكتب اتصالها الواقع بالقرب من الحدود مع بولندا وستستأنف عملياته "بمجرد أن يهدأ الوضع".

وحتى ذلك الحين، قالت الوزارة إنها ستدعم المواطنين اليابانيين الذين يعيشون فى أوكرانيا، بما فى ذلك أولئك الذين يحاولون مغادرة البلاد، بشكل أساسى من السفارة اليابانية فى وارسو ومكتب الاتصال التابع لها فى مدينة رزيسزو بجنوب شرق بولندا.

ويأتى خروج المسؤولين اليابانيين من أوكرانيا بعد أقل من أسبوع على قرار اليابان إغلاق سفارتها مؤقتًا فى كييف ونقل عمليتها بالكامل إلى المكتب الذى أقيم فى لفيف، فيما أكدت الخارجية اليابانية أن جميع أعضاء مجموعة الدول السبع المتقدمة الكبرى باستثناء فرنسا وإيطاليا نقلوا بالفعل مسؤولى سفارتهم من أوكرانيا.