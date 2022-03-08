البنتاجون: 100% من قوات روسيا دخلت أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كما أوضحت وزارة الدفاع، أنه مع تكثيف القوات الروسية للضربات بات القصف يطال بشكل متزايد المدنيين، مشيرة إلى أن موسكو تسعى كذلك إلى "تجنيد" مقاتلين أجانب، للقتال فى أوكرانيا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكانت دول أوروبية وأمريكية قد فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.