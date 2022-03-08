عاجل- الاتحاد الأوروبى يعلن موعد الاستقلال عن الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا واستخدام الغرب لسلاح العقوبات، يترقب الجميع وضع أسواق النفط والغاز الطبيعى، ويعكف الجميع على بناء السيناريوهات لكيفية التعامل مع هذه الأزمات المرتقبة، حيث تعتمد أوروبا على الطاقة الروسية لتغطية 40% من احتياجاتها.

وعلى وقع تلك الأزمة الروسية الأوكرانية، ظهرت تأثيرات واضحة وملموسة على أسواق الطاقة حول العالم بشكل كبير، وتجاوزت أسعار النفط العالمى اليوم حاجز الـ 122.79 دولار للبرميل.