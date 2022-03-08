عاجل- قصف روسى يدمر مختبرا ذريا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ماريانو جروسي، إن القوات الروسية دمرت مختبرا فيزيائيا ذريا يقع تحت الحماية الدولية فى ثانى أكبر مدن أوكرانيا. ونقلت "بلومبرج" عن مسؤولين أوكرانيين قولهم، إن المختبر المدمر كان يستخدم لإجراء الأبحاث وكذلك لتوفير النظائر الطبية للعاملين فى مجال الرعاية الصحية.

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