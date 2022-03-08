كوريا الجنوبية.. أكثر من 202 ألف إصابة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن حصيلة الإصابات بـ كورونا فى البلاد ارتفعت إلى أربعة ملايين 869 ألفًا و691، فيما بلغ إجمالى الوفيات إلى 9282 حالة منذ بدء الجائحة.

وكانت قد رفعت السلطات فى كوريا الجنوبية، مستوى مخاطر انتشار كورونا على الصعيد الوطنى فى الأسبوع الماضى إلى "مرتفع جدا"، وهو أعلى مستوى من نظام التقييم المكون من خمسة مستويات.

يأتى ذلك بعد أن كان مستوى مخاطر انتشار كورونا فى كوريا الجنوبية "مرتفعًا" على الصعيد الوطنى للأسبوع السادس على التوالى منذ الأسبوع الثالث من يناير إلى الأسبوع الرابع من فبراير، إلا أن السلطات الصحية رفعته بدرجة واحدة إلى "مرتفع جدا".

وإضافة إلى ذلك، تم رفع المستوى فى منطقة العاصمة سول التى تشمل إقليم كيونجكى ومدينة إنتشون، والمناطق الأخرى بدرجة واحدة إلى مرتفع جدا خلال نفس الفترة.