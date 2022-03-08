حريق هائل بـ مبنى مكون من 17 طابقا فى لندن

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة البريطانية، إن المبنى تم إخلاؤه، وتم إغلاق الطرق فى المكان الواقع بمنطقة وايت تشابيل.

ومن جانبها، وصفت لين لينج، الطالبة بكلية اقتصاد لندن، والتى تعيش فى الطابق العشرين الحادث بأنه مخيف، مشددة على أن صديقة بعثت لها برسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن الحريق، موضحة أنها هربت مذعورة إلى خارج المبنى دون معطفها.

ولم أسمع إنذارا أعتقد أنه كان هناك إنذار حريق فى الطابق الأرضى ولكن لم أستطع سماعه بوضوح فى العشرين.