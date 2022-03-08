جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة البريطانية، إن المبنى تم إخلاؤه، وتم إغلاق الطرق فى المكان الواقع بمنطقة وايت تشابيل.
ومن جانبها، وصفت لين لينج، الطالبة بكلية اقتصاد لندن، والتى تعيش فى الطابق العشرين الحادث بأنه مخيف، مشددة على أن صديقة بعثت لها برسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن الحريق، موضحة أنها هربت مذعورة إلى خارج المبنى دون معطفها.
ولم أسمع إنذارا أعتقد أنه كان هناك إنذار حريق فى الطابق الأرضى ولكن لم أستطع سماعه بوضوح فى العشرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حريق هائل بـ مبنى مكون من 17 طابقا فى لندن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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