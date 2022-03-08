فلاحى فلاحى ... طريقة عمل القرص الفلاحي السادة والمحشية بالعجوة هشه جدا بطعم وريحة رمان وطعمها روعة

عمل القرص الفلاحي السادة والمحشية، تعتبر القرص الفلاحي من أهم المخبوزات التي تقدم في وجبة الإفطار لما لها من قيمة غذائية عالية وتحتاج إلى مجموعة من الخطوات حتي يتم الحصول على قرص فلاحي ناجحة ولذيذة وتقدم بجوار الشاي ويمكن حشوها بالجبن أو العجوة والتمر، وسوف نتعرف في مقالنا اليوم على طريقة تحضيرها بالتفصيل.

عمل القرص الفلاحي السادة والمحشية

2 كوب دقيق

رشه ملح

1/2 كوب سمن

2 ملعقة كبيرة قشطه أو زبادي

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

نصف كوب حليب للعجن

طريقة تحضير القرص الفلاحي

في إناء واسع يتم وضع السكر مع الخميرة في 1/8 كوب من الماء الدافئ وتترك حتي تتفاعل جيدا، وفي إناء آخر يتم وضع الدقيق مع الملح والسمن جيدا ثم نضع ألقشطه أو الزبادي ثم يتم المزج جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نضع الخميرة ويتم المزج جيدا ويوضع اللبن على مراحل حتي نحصل على عجينة ناعمة ثم يغطي العجين جيدا ويترك حتي يتخمر جيدا ويتضاعف حجمه.

ثم يتم تقطيع العجينة ووضعها في إناء الخبز ويمكن حشوها بالجبن أو التمر أو تركها سادة ثم تخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 200درجة مئوية حتي تأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنة.

طريقة بسيطة لعمل القرص الفلاحي في المنزل

1 كيلو دقيق

ربع كيلو سمن بلدي مذابة

1 كوب زيت أو لبن رائب

سمسم محمص للوجه

طريقة تحضير القرص الفلاحي

نحضر إناء واسع وبه السمن ويتم تسخينها على النار ثم نضع الزيت ونمزج جيدا ثم نضع السمن والزيت على الدقيق على مراحل ثم نضع السكر والخميرة واللبن الدافئ.

وتترك قليلا حتى تمتزج جيد ثم نضع السمسم على الدقيق ثم نضع خليط الخميرة بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم يغطى العجين ويترك حتى يختمر جيدا ويتضاعف حجمها ويتم تقطيع العجينة على شكل أقراص متساوية ويتم وضعها في إناء الخبز وخبزها لمدة 15 دقيقة في فرن ساخن وتقدم بجوار الشاي.

مكونات حشوة القرص الفلاحي الطرية بالعجوة

نصف كيلو من العجوة الخالية من النواة المفرومة جيدا

ملعقة كبيرة من الزبدة

طريقة تحضير القرص الفلاحي الطرية بالعجوة