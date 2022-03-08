نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز معرض العطور واجهة الرياض رابط التذاكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشهد معرض العطور، إقبالاً كبيراً وهو لا يتم إلا بعد حجز تذاكر معرض العطور واجهة الرياض، يأتي المعرض المذكور ضمن الفعاليات الجديدة في موسم الرياض 2022 في نسخته الحالية وينظم ذلك المعرض على مساحة تتخطى 40 الف كيلو متر مكعب في واجهة الرياض المنطقة الحيوية، وبدورنا ننشر أسعار تذاكر معرض العطور واجهة الرياض وطريقة الحجز والرابط الذي يوفر لطلب التذاكر.

معرض العطور واجهة الرياض

هو اكبر معرض يرتئي الجميع لزيارته نظراً لأهميته في جمع الخبراء والمهتمين بروائح العطور تحت سقف واحد بالتعاون مع شركة بوتيكات، وفي الوقت الحالي تتشابك مزايا المعرض بأنه يضم اكثر من 200 علامة تجارية يستضيفها بالفعل من أجدر الماركات الخاصة بالعطور والتي تستحق التجربة عربية وعالمية فاخرة.

عن معرض العطور في موسم الرياض

اطلع على المعلومات أدناه والمتعلقة بمعرض العطور لتخطط لزيارة جيدة إليه.

تاريخ الفعالية السبت, 26 فبراير 2022 – الإثنين, 14 مارس 2022 الوقت تبدأ الساعة 01:00 م وتقفل 12:00 بعد منتصف الليل الموقع الرياض المكان واجهة الرياض

موقع معرض العطور

نظراً لجاذبية معرض العطور الذي ينتهي الإثنين, 14 مارس 2022، يبحث الكثير محبي العطور عن، رابط حجز تذكرة معرض العطور واجهة الرياض 2022 حيث يمكن الانتقال الى الموقع الالكتروني لموسم الرياض الذي يقدم فعالية معرض العطور وبدء الحجز بأسهل ما يكون مع التنويه لتوفر نوعين من التذاكر وهي العادية وتذاكر كبار الشخصيات، ولكن إذا كنت لا تعرف كيفية ذلك الحجز في معرض العطور 2022 فإليك التعليمات مما يلي،

كيفية حجز تذاكر معرض العطور واجهة الرياض في المملكة العربية السعودية

إتبع النصائح التالية لإجراء حجز الكتروني لشراء تذاكر الدخول التي تخص معرض العطور في واجهة الرياض.

تم توفير صفحة الحجز على موقع موسم الرياض قم أولاً بالدخول اليه واختيار فعالية معرض العطور

يجب تحديد تاريخ الذي ترغب به لزيارة المعرض بعد ذلك عليك بتحديد نوع التذكرة، ومجموعها

بعد اختيار التذاكر السابقة على الراغب بإكمال شراءها الضغط على أيقونة اشتر الآن في نفس الصفحة.

بعد تحديد كمية التذاكر سيتم إعادة توجهيك لصفحة سلة مشترياتك من التذاكر مع كامل التفاصيل للتأكيد على الرغبة بالحجز

في التالي يمكنك إضافة كود الخصم إن وجد

يقوم مشتري التذاكر باختيار طريقة الدفع بالتضليل على دوائر الخيارات المتاحة

لاستكمال عملية الحجز في معرض العطور يجب الضغط على المتابعة لإتمام الدفع أونلاين

أدخل معلومات بطاقتك للدفع إن كنت أخترتها ثم اضغط على ادفع الآن، وبذلك، تكون أتممت عملية شراء تذكرة معرض العطور

أسعار تذاكر معرض العطور 2022

يمكنك البحث من الجدول التالي المنشور عن أسعار التذاكر المحدثة والخاصة بمعرض العطور بجميع أنواعها