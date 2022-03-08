يوم المرأة وراءه نضال نسوي.. كيف أعترف العالم به ومتى أول احتفال أقيم

يوم المرأة العالمي هي كلمات بحثية تصدرت محركات البحث خلال الـ 24 ساعة الماضية، يمثل هذا اليوم للمرأة احتفالاً على مستوى العالم ككل في الثامن من مارس من كل عام كاعتراف بإنجازاتها واندماجها ضمن بيئة العمل بما يجعل موقفها لا يقل شاناً عن ما فيه دور الرجل، فما قصة يوم المرأة العالمي الحقيقية او ما يعرف يوم المرأة الدولي، ولماذا يحرص العالم على إقامة هذا الاحتفال المعروف بيوم المرأة كل ذلك سنسهم في تقديم تفاصيله في السطور التالية.

يوم المرأة العالمي حدث سنوي

بالطبع فإن تعيين هذا الاحتفال هو إرضاء للمرأة وكان لسان حال الدول يقول لها نحن نحترمك ونقدر ما تقومين به، ويأتي يوم المرأة العالمي ليعبر عن الموقف الرسمي فيما يخص التقدير المتبادل تجاه دور المرأة فهي فعالة في كل المجالات في ميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، ولم تكن في أي من الأزمان متراجعة أي المرأة إن كان على الأقل في كفاءة عملها، وفي هذا البحث تكثر الأسئلة المتعلقة عن يوم المرأة، كيف أوجد، ومتى اول يوم للمرأة قد أقيم، فلا محيد ان نجيب على تلك الأسئلة في النقاط التالية.

يوم المرأة ما هي أهميته

وبطريقة أو أخرى سيعزز تخصيص يوم خاص بالمرأة يحتفل به بشكل سنوي إلى ترسيخ فكرة حتمية ان المرأة بحد ذاتها ترقى الى هذا الشمول في المساواة والاقتناع بها كعنصر فعال في المجتمع وإن اندماج المرأة في كل مجالات العمل دون النظر الى الجنس سيوصله للطموح التي تصبو له هي، كما يساعد تسليط الضوء في اليوم العالمي للمرأة على المشاكل التي تواجهها والتمييز ضدها مما يعكس على المدى الطويل اتجاه عميق للقضاء على هذه الظاهرة.

فهل يوم المرأة يكرس لما أقصاه مجرد ظاهرة احتفالية أم إنه يجب إشراكها في الجهات الحكومية، ففي الدولة المتقدمة، تتوفر فرص العمل للمرأة، بالفعل، فهي تنخرط في سلك المناصب الرفيعة وفي دول مثل الصين وروسيا وكوربا تحصل النسوة على إجازة في يوم المرأة.

العالم يحيي يوم المرأة منذ قرن من الزمان