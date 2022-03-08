روسيا تعلن قائمة بـ الدول غير الصديقة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن القائمة تضم دول: "الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبى، والمملكة المتحدة، بما فى ذلك، جيرسى وأنجويلا وجزر العذراء وجبل طارق".

وشملت القائمة: "أوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا وألبانيا وأندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو ومقدونيا الشمالية واليابان".

وتضمنت قائمة الدول غير الصديقة لـ روسيا: "كوريا الجنوبية وأستراليا وميكرونيسيا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان، والتى تعتبر إقليما من أقاليم الصين، ولكنها تحكمها إدارة خاصة منذ عام 1949".

وأشارت الحكومة الروسية إلى أن البلدان والأقاليم المشار إليها فى القائمة هى تلك التى فرضت أو انضمت إلى نظام العقوبات المفروضة على روسيا بعد بداية العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية فى أوكرانيا.

ولفتت حكومة روسيا إلى أنه وفقًا إلى هذا القرار سيكون بمقدور المواطنين والشركات الروسية والدولة نفسها ومناطقها وبلدياتها التى لديها التزامات تبادلية أجنبية للدائنين الأجانب من قائمة البلدان غير الصديقة سداد تلك الالتزامات بالعملة الروسية "الروبل"، على المدفوعات التى تتجاوز 10 ملايين روبل فى الشهر، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.