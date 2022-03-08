الرئيس الأوكرانى يعلن قرارا عاجلا بشأن الحرب مع روسيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى خبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز الفضائية منذ قليل.

وفى وقت سابق من الليلة، قال الرئيس الأوكرانى إن بلاده ستواصل التفاوض مع روسيا بهدف الوصول إلى اتفاق سلام، وأنه سيبقى فى العاصمة كييف وليس خائفا من أحد ولم يهرب خارج البلاد..

واتهم زيلينسكى الجيش الروسى بمحاولة إفشال إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية التى كان من المقرر إقامتها فى البلاد بعد محادثات ثنائية.