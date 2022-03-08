الراجحي فتح محفظة استثمارية بسهولة دون الانتظار سوق الأسهم السعودي 2022

بنك الراجحي يوفر لعملائه إمكانية فتح محفظة استثمارية بنك الراجحي الكترونيا دون الذهاب إلى البنك من خلال الإنترنت، وهذه الخدمة تقدم لجميع المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، ذلك لفتح هذه المحفظة يشترط أن يكون لديك حساب جاري ببنك الراجحي وبطاقة ائتمان سارية المفعول، وكذلك بريد إلكتروني لتتبع عمليات البيع والشراء، حيث يستطيع المواطن التداول في سوق الأسهم السعودي،يعتبر توفير الدعم والمساعدة لكافة المواطنين المحتاجين للدعم، وبالتالي سوف نتعرف على خطوات فتح محفظة استثمارية ببنك الراجحي والشروط وكيفية تفعيل المحفظة في الراجحي كما يمكنك أيضاً تنشيط المحفظة بسهولة عن طريق إيداع مبلغ لا يقل عن مليون ريال في محفظتك.

بنك الراجحي خطوات فتح محفظة استثمارية

يمكن للمواطن السعودي تفعيل محفظة الراجحي الخاصة به من خلال التسجيل في أي شركة جديدة، سوف يكون لدي العميل أسهم قابلة للتداول وبهذه الطريقة يمكنك تفعيل محفظة الراجحي الخاصة بك، أيضاً يقوم بفتح محفظة استثمارية دون الانتظار وذلك من خلال شبكة الإنترنت وتسهيلاً على العميل والتداول خلال سوق الأسهم السعودي وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي بنك الراجحي.

تسجيل الدخول كمستخدم جديد.

إدخال كافة البيانات المطلوبة من العميل.

يجب أن تكون بطاقة الصراف الآلي سارية المفعول للعميل.

إدخال رقم بطاقة الصراف ثم كلمة السر.

ثم سوف تصل للعميل رسالة من خلال الهاتف الجوال تحتوي على رمز التفعيل.

إدخال رمز التفعيل والضغط على استمرار.

وأخيراً الموافقة على الشروط والأحكام.

أنواع المحافظ الاستثمارية مصرف الراجحي

تتعدد أنواع المحافظ في بنك الراجحي السعودي وذلك حسب طلب العميل والأنواع هي:

محفظة الدخل أو العائد.

المختلطة.

المكسب.

الراجحي شروط فتح المحفظة الاستثمارية

يضع بنك الراجحي بعض الشروط اللازم توافرها لفتح المحفظة الاستثمارية وتتلخص في: