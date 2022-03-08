للأرامل وربات البيوت والمطلقات والأفراد والمتقاعدين قرض أهل الجديد 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية

تمويل بنك التنمية الاجتماعية من أكثر عمليات البحث في السعودية، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من خدماته للنساء الارامل والمطلقات وربات البيوت من تمويلات مختلفة مثل قرض كنف وقرض اهل وقرض عقاري لترميم المنزل وغيرها من القروض والتمويلات المتنوعة ولكافة الشباب من قرض الزواج، ومن خلال مقالي نوضح شروط الحصول على قرض اهل وكيفية التقديم للحصول على القرض، المتوافق مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية فيتم تقديم قروض للشاب العاطل والأرامل وربات المنازل من محدودي الدخل دون تواجد أي ضمانات، ويعتبر قرض أهل الجديد يصل قيمته إلى 60 ألف ريال سعودي وتصل فترة السداد إلى 5 سنوات بدون أي فوائد ومن المميزات التي يمنحها قرض أهل أنه يمكن لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية التقديم والحصول عليه بعد توافر الشروط المطلوبة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض آهل:

أن يكون الشخص المتقدم للقرض سعودي الجنسية لا غير ويشترط أن يكون ومقيم اقامة كاملة بالمملكة.

من الضروري ألا يكون المتقدم مقترض من أي بنك آخر.

أن يتراوح عمر الشخص المتقدم بين 18 – 60 عام ولا يتعدى ذلك.

يشترط للحصول على القرض تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

ويشترط للحصول على القرض التعهد بتسديد القرض في الفترة المحددة للسداد.

أن يكون الراتب الشهري للمتقدم بحد أقصى 10000 ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك.

يشترط للحصول على القرض ان يكون المستفيد يعمل في القطاع الخاص أو الحكومي.

ويعمل البنك على وجود التسهيلات في السداد للأرامل والمطلقات والأفراد والمتقاعدين.

كيفية التقديم على قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية: