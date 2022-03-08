كيفية فتح محفظة إستثمارية في الراجحي وشحن المحفظة لتدَاول الأسهم والإستفادة من الأرباح

يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات التمويلية والقروض المتنوعة والتي تخدم كل المواطنين بالمملكة والمقيمين، ومن ضمن خدماتها المتعددة كيفية فتح المحفظة الاستثمارية من خلال منصة الراجحي المالية,ومن خلال مقالي سوف نوضح كيفية وخطوات فتح المحفظة وكذلك نوضح الشروط الواجب توافرها للعميل لفتح المحفظة، حيث بها ومن خلالها يمكن للعملاء شراء وبيع الأسهم مباشرة عبر الموقع أو عبر تطبيق مصرف الراجحي، بدون مقابل لكافة العملاء.

كيفية فتح محفظة استثمارية في مصرف الراجحي:

ادخل على رابط الراجحي المالية .

ثم عليك بتسجيل مستخدم جديد.

ثم تقوم بملء وكتابة وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة للعميل مثل رقم السجل المدني، اسم المستخدم ، البريد , كلمة سر رقم الجوال , رقم العميل.

ضرورة التأكد من أن بطاقة الصراف الآلي سارية

ثم عليك بتحديد نوع المحفظة, للأفراد أو الشركات , ثم النقر على ايقونة التالي.

انتظر سوف يصلك رمز للتَفعيل على جوالك المسجل خلال 3 أيام.

ثم عليك ب إدخال رقم بطاقة الصراف ثم كلمة السر.

ثم تقوم بإدخال رمز التفعيل , وعليك بالتأكيد والضغط على ايقونة استمرار.

ثم عليك بقراءة الشروط والموافقة على الشروط والأحكام.

وبعد تلك الخطوات تكون المحفظة سليمة للتداول عليها, لفترة سنة كاملة بعد تجديد المحفظة.

الشروط الواجب توافرها لفتح محفظة استثمارية في بنك الراجحي:

أن يكون لدى الشخص المتقدم حساب ناشط داخل بنك الراجحي

وفي حالة أن المتقدم لم يكن يمتلك حساب ضرورة فتح حساب جديد.

كما يشترط أن تكون معك بطاقة الائتمان سارية المفعول.

وكما يشترط أن يكون المستفيد من المحفظة لديه بريد إلكتروني لتتبع عملية البيع والشراء.

كما يشترط أن يكون العميل مسجلاً ولديه حساب بمنصة أبشر.

ثم عليك بتوفر حساب جاري لك بمصرف الراجحي ، وإن لم يكن الحساب موجودا فينبغي فتح حساب في مصرف الراجحي.

ويشترط وجود لديك بطاقة الصراف الآلي مدى للعملاء بمصرف الراجحي, وينبغي أن تكون سارية.

ويفضل ان يكون لديك رؤية لتحليل الأسهم قبل الدخول لعالم البورصة , عبر منصات التداول التجريبي في البورصة السعودية.

خطوات شحن محفظة استثمارية من الراجحي لتدَاول الأسهم: