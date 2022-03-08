كيفية حساب درجات الطلاب في نتائج الفصل الدراسي الثاني 1443 التي ينتهي في جميع محافظات المملكة في الخميس 10 مارس 2022 للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ويبدأ بعد الانتهاء من تلك الاختبارات النهائية البحث عن موعد وكيفية استخراج النتائج وكذلك ألية احتساب درجات الطلاب والتعرف على درجة ناجح وراسب للطالب.

“كيفية حساب درجات الطلاب” نتائج نظام نور noor.moe.gov.sa درجات الطالب (نجاح – رسوب)

تقوم وزارة التربية والتعليم بالاستمرار في الإشراف على الاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الثاني للطاب في كافة مدارس المملكة، وقد حرصت على أن تكون الاختبارات حضورية للطلاب مع الحرص على اتباع الإجراءات الوقائية والحرص على أن يقوم الطلاب بالحصول على درجاتهم المستحقة بعد حضور الدروس في الفصل الدراسي الثاني بالمدارس، وتعد تلك الاختبارات مقياس هام لنجاح الوزارة في العملية التعليمية في هذا العام.

كيفية احتساب درجات الطلاب في نظام نور

آلية احتساب درجات النجاح آلية احتساب درجات الرسوب درجة النجاح في المواد العلمية 40 درجة فما يزيد درجة النجاح في المواد النظرية 50 درجة أو يزيد. تكون درجة النجاح في حال حصول الطالب على 20% أو يزيد. درجة الرسوب في المواد العلمية أقل من 40 درجة درجة الرسوب في المواد النظرية أقل من 50 درجة. تكون نسبة الرسوب أقل من تحقيق 20% من الدرجة النهائية لكل مادة.

موعد نتائج الفصل الدراسي الثاني

بدأت الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في كافة مدارس المملكة في يوم الأحد الموافق 5 مارس 2022 – 2 شعبان 1443، وتنتهي جميعها في الخميس 10 مارس 2022 على أن يبدأ البحث عن معد النتائج، ويتم تصحيح أوراق الطلاب إلكترونيا وبشكل سريع بعد الانتهاء من ك مادة ويتم مراجعتها بشكل جيد على أن يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء التام منها بيوم أو يومين، ويتم استخراج النتائج إلكترونيا عبر حساب الطالب برابط نظام نور التعليمي، برقم الهوية.

كيفية استخراج نتائج الطلاب عبر النظام المركزي