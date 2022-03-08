منعوا المواطنين من الدخول والخروج.. جيش الاحتلال يقتحم جنين

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أغلقت البلدة ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منها، فيما ذكر تليفزيون فلسطين أن تعزيزات كبيرة من جيش الاحتلال أرسلت إلى البلدة.
فى سياق متصل، اقتحم مستوطنون منطقة بيارة سعود بمحافظة طوباس فى شمال شرق الضفة الغربية.
وقال شهود عيان إن المستوطنين نصبوا خيمة فى منطقة كان بها معسكر لجيش الاحتلال ما أثار مخاوف سكان المنطقة من إقامة بؤرة استيطانية فى الموقع المذكور.
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