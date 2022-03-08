نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبأ “عاجل”.. تحذير جديد من حساب المواطن ينذر بإيقاف الدعم في حالة عدم القيام بهذا الإجراء سريعاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن أحد الأركان الأساسية التي يستفيد منها الملايين من المواطنين في المملكة العربية السعودية والتي تقوم الحكومة السعودية بالقيام كل شهر بصرف دعم مالي للمواطنين، وذلك منذ عام 2017 حيث عانت المملكة في هذه الفترة بتأثر بعد الأفراد من التوسعات الأقتصادية التي كانت قائمة في هذه الفترة، مما دفع المسؤولين في السعودية إلى اللجوء لهذه المساعدات المالية، وقد قدم عليها الملايين من المواطنين وتمت تصفيتهم حتى يستطيع المستحقين فقط من الحصول على حساب المواطن؛ حيث فتحت خدمة المستفيدين منذ عام 2017 وحتي عام 2020 وقد وصلت أعداد المستفيدين أكثر من عشرة ملايين مواطن.

تحذير من حساب المواطن للمستفيدين

قامت خدمة المستفيدين المسؤولة عن الإجابة حول جميع الاسئلة التي يقوم المواطنين بتوجيهها من خلال حساب المواطن عبر تويتر، وقد طالبت جميع المستفيدين إلى ضرورة إتخاذ إجراء ضروري لضمان إستمرار صرف حساب المواطن أنه في الفترة التي ينتهي بها التقديم في المرفقات يجب حذف القديمة مباشرةً حتى لا يؤثر بالسلب على إستحقاق حساب المواطن خلال صدور الأهلية كل شهر، وقد قامت خدمة المستفيدين بتوضيح طريق تحديث المرفقات المطلوبة.

خطوات تحديث المرفقات في حساب المواطن

يتم في البداية الدخول إلى بوابة حساب المواطن.

إختيار قسم إدارة المرفقات.

رفع عقد الإيجار الموحد على أن يكون ساري الصلاحية.

وكان الطلب الموضح من قبل الخدمة عن طريق الإجابة على إستفسارات أحد المواطنين، والذي طالب في معرفة خطوات تقديم المرفقات الجدير بالذكر أنه وقت لاحق قد طالب الحساب جميع المواطنين بعدم إخفاء أي مستندات أو مخالفة أحد الشروط التي وضعتها اللجنة المخصصة وفي حالة القيام بذلك يتم إيقاف الدعم، ولا يستطيع المواطن الحصول على الأهلية مرة أخرى.

صدور أهلية حساب المواطن

أعلن منذ عدة أيام برنامج حساب المواطن عن صدور أهلية الدفعة 52 والتي يمكن الحصول عليها فور بدء نزول الدفعات إلى حسابات المواطنين البنكية، ويمكن الدخول إلى نفس الرابط المرفق والذي يتم من خلاله التعرف على الأهلية كما أوضح أن الدفعات يتبقى عليه أقل من أربعة أيام.

طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

قم بالدخول إلى البوابة المرفقة بالمقال.

توجه إلى خانة المستفيدين والتي يوجد به تغيير رقم الجوال.

يتم تغيير البيانات المطلوبة وملئ الجديدة بعد ذلك تضغط على حفظ.

4 أيام على إيداع الدفعة الـ 52 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/iwAfbGoRnD — حساب المواطن (@citizenaccount) 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 52 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/iwAfbGoRnD — حساب المواطن (@citizenaccount) March 6, 2022

وقد إنتشرت في الأسابيع الماضية بعد الأنباء الغير صحيحة حول إفتتاح التسجيل في حساب المواطن من جديد، وهو ما أنكرته الجهات المسؤولة وليس له أي أساس من الصحة حيث يستمر إغلاق التقديم أمام المستفيدين الجدد.

ويقوم الكثير من الاشخاص بمتابعة حساب المواطن بشكل مستمر حول الأخبار التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ذكر الحساب أن تغيير رقم الحساب البنكي يتم من خلال المنصة الالكترونية وذلك من خلال أربع خطوات يتم إتباعها بالترتيب، بعد الدخول على البوابة الإلكترونية يتم التوجه إلى صفحة تفاصيل الطلب والبحث عن خانة بيانات الحساب البنكي، بعد ذلك تغيير الارقام بالحساب الجديد الذي ترغب في صرف دفعات حساب المواطن من خلاله، والضغط على حفظ في نهاية الأمر لتأكيد البيانات.