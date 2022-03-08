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عمر شويل - جدة طريقة الإستعلام وسداد فاتورة الكهرباء السعودية بأربع خطوات بسيطة من خلال الموقع الإلكتروني، حيث أكدت شركة الكهرباء السعودية على الانتهاء من مراجعة فواتير الكهرباء الخاصة بالشهر الجديد، والمقرر إصدارها في الساعات القليلة القادمة، تزامناً مع قرارات خادم الحرمين الشريفين بتخفيض أسعار الكهرباء وعمل تسويات لبعض العملاء، ودعم القطاع الخاص ومد فترة السداد لفترات طويلة، من أجل المساندة في ظل الظروف الاقتصادية الغير جيدة التي يمر بها الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية، جراء قرارات الحكومة السعودية بحظر التجوال نتيجة انتشار فيروس كورونا.

الفاتورة الثابتة

أعلنت وزارة الكهرباء السعودية على إتاحة الفرصة إلى المواطنين والمقيمين من دفع الفاتورة الثابتة، والتي تحتسب من معدل استهلاك المستخدم سنوياً، حيث يتم تصفية الفاتورة الثابتة مع نهاية كل عام، والتي أوضحت بعدم تغير المبلغ سواء ذاد أو قل الاستهلاك سواء في الشتاء أو في الصيف، وتبذل شركة الكهرباء السعودية الجهد الوافر من أجل تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين.

طريقة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية



أعلنت شركة الكهرباء السعودية عن إمكانية الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني الشركة وذلك بخطوات بسيطة، كما أوضحت عن إمكانية سداد فاتورة الكهرباء أيضاً من خلال الموقع الإلكتروني للشركة وذلك عبر عدة خطوات بسيطة ألا وهى الآتي:

يجب في البداية الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة السعودية للكهرباء.

لشركة السعودية للكهرباء. كتابة رقم المشترك حيث يحتوي على 13 رقم.

ثم القيام باختيار نوع العداد.

ثم الضغط على عرض الفاتورة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قام مؤخرا بدعم منشآت القطاع الخاص وذلك من خلال تخفيض أسعار الكهرباء، ومد فترات سداد الفواتير لمدة 6 أشهر، وبلغت نسبة التخفيضات إلي 50%، وذلك حرصاً من خادم الحرمين بالدعم المتواصل لأبناء المملكة العربية السعودية.

إنشاء حساب في موقع شركة الكهرباء

الدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء.

بعد ستجد على يمين الموقع كلمة تسجيل يتم الضغط عليها.

بعدها أنشاء حساب الأفراد وبعدها اختيار سواء كنت مواطن أو مقيم أو زائر.

ثم ملئ البيانات الخاصة بالتسجيل.

إدخال رقم حساب الفاتورة الخاصة بالمكان الذي ترغب فيه بالاستعلام عن الفاتورة.

أسعار شرائح الكهرباء

حددت وزارة الكهرباء السعودية أسعار الشرائح الجديدة والمقرر العمل بها وتأتي الشريحة الأولي بقيمة 360 ريال سعودي، والشريحة الثانية بقيمة 720 ريال سعودي، والشريحة الثالثة بمقدار 1080 ريال سعودي، والشريحة الرابعة بمقدار 1680 ريال سعودي، فيما أوضحت أن أسعار الشرائح السابقة يتم تطبيقها وفقا إلي الضرائب المقدرة ب 5%، فيما أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن العديد من الخدمات والمزايا عبر موقعها الإلكتروني.

خدمة الفاتورة الإلكترونية الجديدة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انطلاق خدمة الفاتورة الإلكترونية وهي خدمة جديدة تقوم بتوفير خدمة فاتورة الكهرباء عبر البريد الإلكتروني للمستهلك، من خلال إرسال تنبيهات بصفة مستمرة توضح إلي المستهلك مدي قرب موعد سداد قيمة الفاتورة الجديدة ، كما ترسل تنبيهات في حالة سداد المشترك فاتورة الكهرباء، حيث يمكنك التسجيل في خدمة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة السعودية للكهرباء وتسجيل البيانات المطلوبة.

سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا

يترقب الكثيرون خلال الأيام القادمة سداد قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة، حيث أتاحت الشركة السعودية للكهرباء بسداد قيمة فاتورة الكهرباء إلكترونيا وذلك عبر الهواتف الذكية واو الآيفون عن طريق تحميل التطبيق الخاص بالشركة السعودية للكهرباء من المتجر الإلكتروني من خلال الرابط التالي رابط الهواتف الذكية لسداد فاتورة الكهرباء، كما شددت الشركة السعودية للكهرباء بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء وخاصة بأجهزة التكييفات عن طريق تنظيف الفلاتر والشوائب.

مميزات الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة

ناشدت وزارة الكهرباء السعودية كافة المواطنين السعوديين بالاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة والتمتع بالمميزات التي تقدمها الشركة إلى العملاء، حيث تتعد مزايا خدمة الفاتورة الثابتة للمواطنين الذين ينظمون حياتهم المعيشية، حيث يمكنك سداد قيمة الفاتورة الثابتة سنوياً، وضمان عدم فصل الخدمة مطلقاً، إمكانية إلغاء الخدمة في أي وقت تشاء.

عدم فصل الخدمة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء عن المزايا الجديدة لاستخدام الفاتورة الثابتة والتي من أهمها عدم فصل الخدمة سواء في فصل الصيف أو الشتاء، حتى لو كان معدل الاستهلاك عالي جدا، طالما أن المستخدم ملتزم بدفع الفواتير في موعدها المحدد له، وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن الفاتورة الثابتة مخصصة إلى القطاع السكني، الزراعي، الصناعي، القطاع الحكومي.

خطوات التواصل مع الدعم الفني لشركة الكهرباء

يستطيع الراغبون في الاستعلام عن الخدمات الخاصة بالشركة التواصل عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال مركز خدمة المشترك 920001100 او من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالشركة [email protected] أو من خلال التواصل الاجتماعي تويتر [email protected] أو من خلال انستقرام sec_safety او من خلال واتس أب 0533991100، كما يمكنكم بكل سهولة تحميل تطبيق السعودية للكهرباء من متجر جوجل بلاي أو ابل ستور عن طريق الدخول إلي المتجر الالكتروني والبحث عن تطبيق AKHRBA السعودية ومن ثم القيام بتنزيل التطبيق والتعرف على مواعيد سداد الفواتير واسعارها.

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