التحقق من الاهلية sbis.hrsd.gov.sa في رسائل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي قات الوزارة بإرسالها إلى المقبولين في المرحلة الثانية من الضمان المطور والذين تم عدم قبولهم أيضا، ويرغب المواطنين للتعرف على كيفية تقديم التظلمات على الأهلية على المرحلة الثانية وكيفية إعادة التسجيل للمرحلة الثالثة من الضمان المطور.

التحقق من الاهلية sbis.hrsd.gov.sa كيفية الاعتراض على رسالة عدم التأهيل

يتم تقديم اعتراضات المواطنين غير المؤهلين بعد الدخول على منصة الدعم والحماية والتعرف على حالة الأهلية التي تشير إلى سبب عدم التأهيل، ويتم أيضا التعرف على سبب عدم تأهيل المواطنين للحصول على راتب الضمان الجديد بعد مراجعة الرسالة التي قاموا بتسلمها على ارقام الهواتف النقالة والتي تشمل الرفض وسبب الرفض كذلك.

موعد رسالة الأهلية (المرحلة الثالثة)

أنهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إرسال رسائل الأهلية للمرحلة الثانية للمؤهلين وغير المؤهلين للحصول على رواتب الضمان المطور، وتم فتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة لغير المؤهلين أو تقديم الاعتراض، ويستمر التسجيل في المرحلة الثالثة في خلال هذا الشهر على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة الطلبات والرد عليها حتى موعد صرف وإيداع راتب الضمان الجديد.

أسباب وصول رسالة غير مؤهل كيفية تقديم الاعتراض على الأهلية عدم استكمال جميع الخانات الفارغة في تسجيل الضمان المطور.

أن يكون المواطن غير مستفيدي ولا تنطبق عليه شروط الاستحقاق.

عدم تسجيل جميع بيانات الدخل (المكتسب – غير المكتسب).

أن يكون لم يكمل بيانات التابعين له.

كما يكون سبب عدم التأهيل تغيير بالبيانات وعدم تسجيل البيانات الصحيحة.

يجب أن تتطابق البيانات مع بيانات المواطن على منصة أبشر.

يتم متابعة الطلب عبر رابط الاستعلام عن طلب الضمان . يجب في البداية قراءة كافة الشروط والالتزام بها. يكون في البداية قام بالتسجيل في رابط منصة الدعم والحماية. يبدا المواطن بالتسجيل في “ رابط تقديم الاعتراضات“، أو رابط اعتراض المطور الجديد. يقوم المستخدم باختيار ايقونة “بدء الخدمة”. يتم الدخول على خدمة الاعتراضات. يكون عليه تسجيل رقم الطلب بمنصة الدعم والحماية عند تقديم الاعتراض. يتم التسجيل والحصول على رقم طلب الاعتراض ثم الخروج.