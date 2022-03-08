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التحقق من الاهلية sbis.hrsd.gov.sa في رسائل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي قات الوزارة بإرسالها إلى المقبولين في المرحلة الثانية من الضمان المطور والذين تم عدم قبولهم أيضا، ويرغب المواطنين للتعرف على كيفية تقديم التظلمات على الأهلية على المرحلة الثانية وكيفية إعادة التسجيل للمرحلة الثالثة من الضمان المطور.
التحقق من الاهلية sbis.hrsd.gov.sa كيفية الاعتراض على رسالة عدم التأهيل
يتم تقديم اعتراضات المواطنين غير المؤهلين بعد الدخول على منصة الدعم والحماية والتعرف على حالة الأهلية التي تشير إلى سبب عدم التأهيل، ويتم أيضا التعرف على سبب عدم تأهيل المواطنين للحصول على راتب الضمان الجديد بعد مراجعة الرسالة التي قاموا بتسلمها على ارقام الهواتف النقالة والتي تشمل الرفض وسبب الرفض كذلك.
موعد رسالة الأهلية (المرحلة الثالثة)
أنهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إرسال رسائل الأهلية للمرحلة الثانية للمؤهلين وغير المؤهلين للحصول على رواتب الضمان المطور، وتم فتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة لغير المؤهلين أو تقديم الاعتراض، ويستمر التسجيل في المرحلة الثالثة في خلال هذا الشهر على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة الطلبات والرد عليها حتى موعد صرف وإيداع راتب الضمان الجديد.
|أسباب وصول رسالة غير مؤهل
|كيفية تقديم الاعتراض على الأهلية
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- الاتصال على رقم الهاتف المجاني 19911.
- التواصل عبر إرسال رسالة إلكترونية عبر الرسائل البريدية علي رقم 11157.