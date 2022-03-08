أستلم 100 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب خلال 24 ساعة فقط

أستلم 100 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد المنتجات التمويلية الميسرة المتاحة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يتيح هذا المنتج للعميل فرصة الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها بصورة فورية وسريعة ، كما يمكن للعميل سداد مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري له ، وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى في المملكة العربية السعودية.

أستلم 100 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل شخصي فورى وكاش بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر أحد العروض التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا العرض بمبالغ مالية كبيرة ، من أجل تلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات المالية والشرائية لجميع العملاء ، كما توفر شركة التيسير للتمويل للعميل من خلال هذا العرض خيارات للسداد عديدة ، بالإضافة إلى سرعة إتمام جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء.

مزايا التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل

قام شركة التيسير للتمويل بتصميم التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

توفر شركة التيسير للتمويل هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي.

خيارات للسداد عديدة ومتنوعة لتقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، والتي يمكن أن تبدأ من 12 شهر وتصل حتي 60 شهر.

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من تمويل شركة التيسير بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً في المملكة العربية السعودية يمكنهم التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل ، وذلك بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب.

تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء.

توفر شركة التيسير للتمويل القرض الشخصي بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل الشخصي.

تعمل الشركة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل الشخصي في الحساب الخاص بالعميل وذلك خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل

أنتجت شركة التيسير للتمويل للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من خلال زيارة فرع الشركة المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية ، وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من تمويل شركة التيسير لقطاع الأفراد