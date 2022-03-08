أمتلك سيارتك من أول يوم بدون تحويل الراتب وبقسط ثابت بدون كفيل

أمتلك سيارتك من أول يوم بدون تحويل راتب ، برنامج تمويلي يهدف إلى خدمة احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام ، حيث يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة هذا البرنامج بمبالغ مالية كبيرة ، والتي تساعد طالب التمويل علي شراء السيارة التي يرغب بها ، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ثابتة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل

شركة التيسير للتمويل من أهم الشركات الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي ، وذلك نظراً لما تقدمه الشركة من حلول تمويلية متميزة.

توفر شركة التيسير للتمويل برنامج تمويل السيارات بصيغة المرابحة.

يوفر هذا البرنامج التمويلي المتاح لدي شركة التيسير للتمويل الفرصة للعميل لتملك السيارة التي يرغب بها من أول يوم.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

مدة سداد مبلغ التمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر ، وذلك من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.

موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب المنتج وذلك خلال ساعات من التقدم بالطلب.

أتاحت شركة التيسير للتمويل للعملاء إمكانية التقديم على طلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت.

تتيح الشركة للعملاء إمكانية سداد مبلغ التمويل من خلال طرق للسداد عديدة.

شروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل