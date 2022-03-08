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عمر شويل - جدة أمتلك سيارتك من أول يوم بدون تحويل الراتب وبقسط ثابت بدون كفيل - ثقفني
أمتلك سيارتك من أول يوم بدون تحويل راتب ، برنامج تمويلي يهدف إلى خدمة احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام ، حيث يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة هذا البرنامج بمبالغ مالية كبيرة ، والتي تساعد طالب التمويل علي شراء السيارة التي يرغب بها ، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ثابتة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.
برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل
- شركة التيسير للتمويل من أهم الشركات الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي ، وذلك نظراً لما تقدمه الشركة من حلول تمويلية متميزة.
- توفر شركة التيسير للتمويل برنامج تمويل السيارات بصيغة المرابحة.
- يوفر هذا البرنامج التمويلي المتاح لدي شركة التيسير للتمويل الفرصة للعميل لتملك السيارة التي يرغب بها من أول يوم.
- طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.
- برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- مدة سداد مبلغ التمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر ، وذلك من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.
- موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب المنتج وذلك خلال ساعات من التقدم بالطلب.
- أتاحت شركة التيسير للتمويل للعملاء إمكانية التقديم على طلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت.
- تتيح الشركة للعملاء إمكانية سداد مبلغ التمويل من خلال طرق للسداد عديدة.
شروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة ، والحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 65 سنة ، وذلك للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة التيسير للتمويل.
- الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 4000 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب تمويل السيارات المتاح لدي الشركة.
- يشترط لاستكمال إجراءات طلب برنامج تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، تقديم رخصة قيادة سعودية سارية الصلاحية.
- الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية.