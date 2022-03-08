إطلاق نار فى ولاية أيوا الأمريكية.. و3 أشخاص فى حالة خطيرة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قالت خدمة الإطفاء المحلية، إن إطلاق النار ووقع أمام مدرسة فى مدينة دى موين، بـ ولاية أيوا.

وأضافت الخدمة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا فى الحادث مشيرة إلى أنهم فى حالة حرجة، ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات.

وأكد متحدث باسم الشرطة الأمريكية اعتقال المشتبه بهم، ولم يتم إعطاء تفاصيل أخرى لما حدث حتى الآن.

والثلاثاء الماضى، أغلقت السلطات الأمريكية جزءًا من موقع هانفورد النووى فى العاصمة واشنطن، وطُلب من الموظفين الاستعداد "للهرب والاختباء أو القتال" وسط تقارير تفيد بوقوع حادث إطلاق نار داخل الموقع النووى.

وحسب "روسيا اليوم” قالت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تم إجلاء الموظفين إلى مبنى 2750E فى المنطقة الشرقية بالموقع، وتم توجيه جميع العاملين بالموقع إلى داخل المبنى، وتم إغلاق موقع هانفورد بأكمله.