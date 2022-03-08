الجيش اليمنى يكبد ميليشيا الحوثى خسائر كبيرة فى مأرب

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمنى عن رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن، عبد الرقيب ان قوات الجيش والمقاومة الشعبية خاضت اليوم معارك عسكرية ضارية، بعد محاولة هجوم للميليشيا فى جبهة الفليحة .. موضحا أن عشرات القتلى والأسرى والجرحى سقطوا بنيران قوات الجيش والمقاومة، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأضاف الموقع انه بالتزامن استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات جوية تجمعات وتعزيزات وآليات الميليشيا الإيرانية على امتداد خط المواجهات فى جبهات مأرب الجنوبية، وأسفرت الغارات عن تدمير آليات ومعدت عسكرية تابعة للميليشيا ومصرع جميع من كانوا على متنها.