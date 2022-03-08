جدة - نرمين السيد - ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمنى عن رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن، عبد الرقيب ان قوات الجيش والمقاومة الشعبية خاضت اليوم معارك عسكرية ضارية، بعد محاولة هجوم للميليشيا فى جبهة الفليحة .. موضحا أن عشرات القتلى والأسرى والجرحى سقطوا بنيران قوات الجيش والمقاومة، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وأضاف الموقع انه بالتزامن استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات جوية تجمعات وتعزيزات وآليات الميليشيا الإيرانية على امتداد خط المواجهات فى جبهات مأرب الجنوبية، وأسفرت الغارات عن تدمير آليات ومعدت عسكرية تابعة للميليشيا ومصرع جميع من كانوا على متنها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اليمنى يكبد ميليشيا الحوثى خسائر كبيرة فى مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.