عاجل.. البنتاجون يقرر إرسال 500 جندى إضافى إلى 4 دول

جدة - نرمين السيد - وكشفت وكالات أنباء عالمية عن إعلان البنتاجون إرسال الجنود الإضافيين إلى دول "بولندا ورومانيا وألمانيا واليونان"، متهمة موسكو بالسعى إلى استخدام مقاتلين من سوريا، وإرسالهم إلى أوكرانيا.

وكانت دول أوروبية وغربية وأمريكية قد فرضت عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.