تحديث حساب المواطن وموعد صرف الدفعة 52 حساب المواطن للمستفيدين

يجب على كل مواطن سعودي تحديث بياناته لتجنب من فقدان الدخل الشهري الذي يتم الحصول عليه وتعمل السعودية على التصعيد بمستوى المواطن السعودي وتشارك في دعمه ماديا من خلال هذا الدخل الشهري ليتمكن من تخطي العقبات والتغيرات الناتجة عن التغيرات الاقتصادية وللنهوض بمستواهم المادي ولتوفير حياة كريمة لكل أفراد الأسرة وتأتي أهمية تحديث بيانات حساب المواطن من منطلق المحافظة على أهلية كل شخص ومدى استحقاقه للدعم ويأتي هذا الدعم من خلال وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع الديوان الملكي والحكومة في المملكة العربية السعودية وفي هذا المقال سوف نوضح كيفية تحديث بيانات حساب المواطن.

طريقة تحديث بيانات حساب المواطن

يمكنك بتلك الخطوات تحديث حساب المواطن، حيث يتم صرف الدفعة في اليوم العاشر من شهر مارس والموافق ليوم الخميس.

الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن.

يتم زيارة الحساب الموجود بالفعل بكلمه المرور ورقم البطاقة الشخصية و كتابه الرمز المرئي الذي يظهر أمامك.

بعد ذلك يتم النقر على كلمه دخول ونقوم باختيار استكمال الطلب.

نبدأ باستكمال البيانات المطلوبة مع ذكر التغيرات التي طرأت على المواطن.

ثم نقوم برفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

وفي النهاية نضغط على زر تحديث وبهذه الطريقة يتم تحديث البيانات لحساب المواطن .

شروط التسجيل في حساب المواطن

المواطن الذي يرغب في التسجيل في حساب المواطن يلزم أن لا يكون مسجونا من قبل أو ملتحق بمراكز الإيواء. يجب أن يكون المواطن حامل للجنسية وله إقامة في المملكة العربية السعودية ويجب أن تكون تلك الإقامة دائمة داخل السعودية. يجب أن تكون البيانات التي تم التسجيل بها متطابقة مع البيانات التي تتوفر لدى جهة العلاقات في المملكة العربية السعودية . يلزم تقديم كافة الأوراق التي تخص العمل والراتب الشهري للمستفيد. تقديم كارت العائلة والهوية الوطنية.

طريقة تقديم اعتراض على حساب المواطن

في حالة وجود مشكلة تمنع المواطن من صرف الاستحقاق فيمكن له تقديم اعتراض على حساب المواطن وذلك من خلال أن يقوم بالتسجيل في موقع حساب المواطن وان يقوم بتقديم الاعتراض من خلال الموقع، حيث يتم مراجعة الطلب في فترة وجيزة لا تتخطي التسعون يوماً، فقط يمكنك الضغط علي رفع اعتراض المجاورة لأسباب الرفض في الموقع الرسمي.