نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور noor.moer.gov.sa 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور 1443، تلك المنصة الخدمية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية بهدف تيسير وراحة العاملين في المنظومة التعليمية، حيث تمكن الإباء والأمهات متابعة مستويات أبناءهم من خلال التعرف علي نتائج الاختبارات الشهرية عبر منصة نظام نور دون الحاجة إلى الذهاب إلي المدرسة، كما تعتبر موقع نظام نور حلقة التواصل بين كافة العاملين بالمنظومة التعليمية من طلاب ومعلميين وإداريين ومديرين، وتأتي في مقدمة تلك الخدمات التي يقدمها نظام نور التعليمي هي إعلان نتائج طلاب المراحل التعليمية المختلفة.

بات حديث الكثيرون في الساعات الأولى من صباح اليوم عن “نتائج الطلاب والطالبات” عبر نظام نور وخاصة المرحلة الابتدائية التي تصاعدت عمليات البحث عليها بعد الإعلان عن رفع النتيجة على موقع نظام نور والتي يستطيع الطالب أو الطالبة الحصول عليها وفقا إلي 3 خطوات بسيطة، كما يمكن برقم الهوية الإستعلام عن النتيجة من خلال ولي الأمر أيضاً، لذا نوضح لكم عبر هذا التقرير الخطوات الواجب إتباعها.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور 1443

يتمكن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبناءهم من خلال نظام نور التعليمي وفقا إلي الخطوات التالية:



الدخول إلي موقع نظام نور التعليمي. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط علي الصفحة الرئيسية لنظام نور. تسجيل رقم الهوية الوطنية، ثم تسجيل رمز التحقق. الضغط علي كلمة “بحث”. تنتظر لحظات قليلة لحين عرض النتيجة.

ويمكنك ايها الطالب أو الطالبة وبعد الإطلاع علي النتيجة ومراجعة الدرجات جيداً أن تتقدم بطلب تظلم في حالة شعورك بفقدان درجات كثيرة في الامتحان دون تقصير منك في حل الإختبار.

مميزات نظام نور التعليمي

يتميز نظام نور التعليمي بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تفيد الملتحقين بالمنظومة التعليمية سواء كان (طالب، طالبة، ولي أمر) بالإضافة إلي المعلمين، حيث يساعد نظام نور المدرسين في إعداد التقارير والجداول الخاصة بكل مرحلة تعليمية، كما يتميز نظام نور التعليمي بالتالي:

توفير الوظائف التعليمية والتي تتجاوز 2700 وظيفة سنوياً.

تجهيز قاعدة بيانات كاملة تتميز بالأمان الإلكتروني.

سهولة التعامل مع نظام نور بالإضافة إلي التصميم المريح.

بالإضافة إلي التصميم المريح. التيسير في حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج في أي مكان.

انخفاض نسبة الخطأ في تقديم البيانات والمعلومات.

خدمات نظام نور

عرض جميع نتائج الطلاب في كافة المراحل بداية من مرحلة رياض الأطفال ونهاية بالمرحلة الجامعية.

يتيح نظام نور متابعة أولياء الأمور درجات أبناءهم.

يعمل نظام نور التعليمي علي ربط الطلاب بالمعلميين.

علي ربط الطلاب بالمعلميين. يتمكن أولياء الأمور من الدخول إلي موقع نظام نور وتسجيل أبناءهم في المرحلة الابتدائية من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

عرض الجداول الدراسية وجداول الاختبارات.

إدخال نتائج الطلاب بشكل إلكتروني.

المستندات المطلوبة للتسجيل في نظام نور

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور التسجيل في نظام نور وفقا إلي تقديم المستندات التالية:

تقديم صورة واصل شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

تحضير صورة شخصية سواء للطالب أو الطالبة.

تقديم صورة واصل شهادة التطعيمات.

توفير صورة واصل كارت العائلة.

تقديم صورة من السجل الصحي.

حيث يلزم ولي الأمر أو الطالب تقديم كافة المستندات السابق ذكرها إلي المدرسة التي تم القبول فيها، وبعد أرفاق كافة في موقع نظام نور، حيث تتم ألية التسجيل والقبول وفقا إلي المنطقة السكنية التي يعيش بها المتقدم.

طريقة تفعيل نظام نور

لكي تتمكن عزيزي القارئ من تفعيل نظام نور يجب عليك القيام ببعض المهام والتي جاءت كالتالي:

تسجيل الدخول منصة نور. كتابة بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور. تسجيل رقم الهوية. الضغط علي “إعادة رمز التحقق”. النقر علي”التالي”. تسجيل البريد الإلكتروني. الضغط علي كلمة”إرسال”. الذهاب إلى البريد الإلكتروني للبحث عن الرقم السري الجديد. القيام بتسجيل كلمة السر الجديدة. الضغط علي حفظ بهذا تكون فعلت نظام نور.

تفعيل نتائج الطلاب بالسجل المدني لنظام نور

يلزم علي جميع الطلاب تفعيل بياناتهم الشخصية حتي يتمكنوا من التعرف علي نتائج الاختبارات في كل مرحلة تعليمية دون عوائق وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول في الموقع الرسمي نور الإلكتروني. تسجيل (كلمة المرور، اسم المستخدم) ثم تسجيل رمز التحقق. اختيار خدمة التسجيل في الرسائل القصيرة من خلال النقر علي “الخدمات الإضافية”. تسجيل بيانات ولي الأمر أو بيانات الطالب. الضغط على حفظ. النقر علي كلمة”عودة”. الضغط علي كلمة”إرسال”، حيث يتم على الفور تفعيل بيانات الطالب.

طريقة الاستعلام عن نظام نور برقم الهوية

يجب عليك الدخول علي موقع نظام نور ثم إضافة البيانات المطلوبة والتي تخص (رقم الهوية الوطنية، اسم المستخدم، كلمة المرور) واستكمال البينات المطلوبة والتي تشمل التالي:

التحقق من الرمز المرئي المكون من أحروف وأرقام.

النقر علي كلمة”إرسال”.

التوجه إلى”تقارير الطالب”.

اختيار المرحلة الدراسية والفصل الدراسي سواء كان الأول أو الثاني والتي من خلالها يتح لك الاستعلام عن النتائج برقم الهوية.

موعد إعلان نتائج نظام نور 1443 الفصل الدراسي الثاني

تبدأ عمليات البحث على موقع نظام نور التعليمي المخصص لعرض النتائج بداية من السبت الموافق 11 مارس المقبل وذلك بعد أن يكون تم الإنتهاء من جميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل الدراسية المختلفة ثانوي متوسطة والمرحلة الابتدائية، حيث بدأت الاختبارات من يوم 6 مارس 2022.

أعلنت وزارة التعليم السعودية مؤخرا أن جميع النتائج لكل المراحل الدراسية للفصل الدراسي الثاني الخاص بصفوف المرحلة المتوسطة والثانوية سيتم إعلانها علي موقع نظام نور التعليمي قبل أن تبدأ أول أيام شهر رمضان 1443 ويذكر أن المرحلة المتوسطة اقتربت الإنتهاء من الاختبارات النهائية وكذلك الثانوية خلال الأيام الماضية وينتظر كلاهما موعد الإعلان الرسمي عن النتيجة.

يتمني فريق العمل النجاح والتوفيق في جميع المراحل الدراسية التالية، ونؤكد ترحيبنا الكبير بالتساؤلات والتعليقات الخاصة بكم وذلك أسفل تقريرنا هذا الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور noor.moer.gov.sa 1443