وصفت السفارة الروسية في إيرلندا اقتحام بوابتها بشاحنة، الاثنين، بأنه "عمل إجرامي مجنون" يبعث على القلق الشديد، داعية السلطات الإيرلندية إلى اتخاذ إجراءات شاملة لحماية سلامة موظفيها وعائلاتهم.
واعتقلت السلطات الإيرلندية رجلا اقتحم بشاحنة بوابات السفارة الروسية في إيرلندا، احتجاجا على الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السائق وهو يرجع بالسيارة إلى الخلف مقتحما بوابات السفارة في دبلن ثم يتوقف بعد تحطم إحدى البوابات.
وأظهر تسجيل مصور الرجل الذي تحدث بلكنة إيرلندية يوزع صورا فوتوغرافية قال إنها لأسرة قُتلت في أوكرانيا الأحد، ويقول لمن تجمعوا بالخارج إنه يريد أن يرحل السفير الروسي عن البلاد.
ورسم محتجون شعارات مناهض للحرب على جدران السفارة في الأيام الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تعلق على اقتحام بوابة سفارتها في إيرلندا بشاحنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.