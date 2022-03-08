نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “المباراة المؤجلة” موعد مباراة الهلال والاتحاد جدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه أنظار عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في جميع انحاء السعودية وفي الدول العربية بشكل عام نحو المواجهة القوية والتي تعد كلاسيكو كرة القدم السعودية التي تجمع بين الهلال السعودي ونظيره فريق اتحاد جدة، وهي المباراة التي يخوضها الفريقين ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري السعودي هذه النسخة القوية، والتي تقام من خلال ستاد الأمير فيصل بن فهد الرياضي، ويقدم الفريقين من خلال هذه المباراة أداء قوي سعيا الى اقتناص الفوز وتحقيق ثلاث نقاط هامة في منافسات الدوري السعودي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

يحل فريق اتحاد جدة السعودي ضيفا على نظيره فريق الهلال ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري السعودي، حيث يبدأ فريق اتحاد جدة هذه المباراة وهو في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، والذي يبعد بفارق كبير عن اقرب منافسيه، بينما يتواجد فريق الهلال السعودي في المركز الرابع في ترتيب الدوري وذلك برصيد 40 نقطة جمعها من المباريات الماضية، وهو ما يجعل الفريقين لديهم حافز كبير في تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط هامة في منافسات الدوري السعودي هذه النسخة.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

ومن المقرر ان تقام المواجهة القوية المرتقبة التي تجمع بين الهلال ونظيره الاتحاد في الدوري السعودي مساء يوم الثلاثاء الموافق الثامن من مارس، والتي تنطلق في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي تشكل أهمية كبيرة نظرا لرغبة كلا الفريقين في الاقتراب من تحقيق لقب بطولة الدوري السعودي هذه النسخة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي

وقد نوهت شبكة قنوات ssc السعودية الرياضية رسميا حصولها على حقوق نقل المواجهة القوية التي تجمع بين فريق الهلال السعودي وظهيره فريق الاتحاد في الدوري السعودي، والتي تقوم بنقل جميع مباريات الدوري السعودي بشكل حصري هذه النسخة.